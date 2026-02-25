Slušaj vest

Indijski premijer Narendra Modi započeo je danas dvodnevnu posetu Izraelu, usmerenu na jačanje bezbednosne, ekonomske i tehnološke saradnje između dve zemlje.

Indijski lider je izašao iz aviona nasmejan i sišao niz stepenice, gde ga je dočekao premijer Benjamin Netanjahu sa suprugom Sarom Netanjahu, uz srdačan zagrljaj.

Topao doček pokazao je koliko su se odnosi Izraela i Indije približili pod Modijem, čije je približavanje Izraelu označilo zaokret u indijskoj spoljnoj politici. Indija je istorijski podržavala Palestince i uspostavila je pune diplomatske odnose sa Izraelom tek 1992. godine.

Modi je stigao u dvodnevnu posetu Izraelu

Netanjahuov kabinet objavio je saopštenje u kojem se ističe „blizak lični odnos“ i „duboko i dugotrajno prijateljstvo“ dvojice lidera. Poseta bi mogla da pruži Izraelu dodatnu međunarodnu podršku, nakon pogoršanja odnosa sa mnogim saveznicima od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

"Naše nacije dele snažno i višeslojno strateško partnerstvo“, napisao je Modi na mreži Iks pre sletanja u Tel Aviv. „Veze su se značajno ojačale poslednjih godina.“

Razmena 3,62 milijarde dolara

Pored toga što je snažan saveznik, Indija je i drugi po veličini trgovinski partner Izraela u Aziji. Ukupna trgovinska razmena između Indije i Izraela iznosila je 3,62 milijarde dolara u fiskalnoj 2025. godini, prema podacima indijskog Ministarstva trgovine i industrije.

Modi je 2017. postao prvi indijski premijer koji je posetio Izrael, a Netanjahu mu je uzvratio posetom Indiji naredne godine.