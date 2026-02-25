INDIJSKI PREMIJER STIGAO U POSETU IZRAELU: Razmena između dve zemlje prošle godine dostigla 3,62 milijarde dolara (VIDEO, FOTO)
Indijski premijer Narendra Modi započeo je danas dvodnevnu posetu Izraelu, usmerenu na jačanje bezbednosne, ekonomske i tehnološke saradnje između dve zemlje.
Indijski lider je izašao iz aviona nasmejan i sišao niz stepenice, gde ga je dočekao premijer Benjamin Netanjahu sa suprugom Sarom Netanjahu, uz srdačan zagrljaj.
Topao doček pokazao je koliko su se odnosi Izraela i Indije približili pod Modijem, čije je približavanje Izraelu označilo zaokret u indijskoj spoljnoj politici. Indija je istorijski podržavala Palestince i uspostavila je pune diplomatske odnose sa Izraelom tek 1992. godine.
Netanjahuov kabinet objavio je saopštenje u kojem se ističe „blizak lični odnos“ i „duboko i dugotrajno prijateljstvo“ dvojice lidera. Poseta bi mogla da pruži Izraelu dodatnu međunarodnu podršku, nakon pogoršanja odnosa sa mnogim saveznicima od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.
"Naše nacije dele snažno i višeslojno strateško partnerstvo“, napisao je Modi na mreži Iks pre sletanja u Tel Aviv. „Veze su se značajno ojačale poslednjih godina.“
Razmena 3,62 milijarde dolara
Pored toga što je snažan saveznik, Indija je i drugi po veličini trgovinski partner Izraela u Aziji. Ukupna trgovinska razmena između Indije i Izraela iznosila je 3,62 milijarde dolara u fiskalnoj 2025. godini, prema podacima indijskog Ministarstva trgovine i industrije.
Modi je 2017. postao prvi indijski premijer koji je posetio Izrael, a Netanjahu mu je uzvratio posetom Indiji naredne godine.
Kao čvrst zagovornik hinduističkog nacionalizma, Modi je bio među prvim svetskim liderima koji su brzo izrazili solidarnost sa Izraelom nakon napada palestinske militantne grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine, koji je pokrenuo rat u Gazi.
(Kurir.rs/AP/P.V.)