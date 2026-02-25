Slušaj vest

Švajcarska vlada najavila je danas da će isplatiti po 50.000 franaka (oko 55.000 evra) porodicama žrtava i teško povređenima u novogodišnjem požaru u baru u skijaškom odmaralištu Kran-Montana.

Takozvani doprinos solidarnosti ima za cilj da pruži brzu finansijsku podršku žrtvama i da posluži kao gest saosećanja, saopštilo je švajcarsko Savezno veće. U principu, isplata bi trebalo da se primeni na svaku osobu koja je izgubila život, kao i na svaku osobu koja je hospitalizovana, navodi se u saopštenju Saveznog veća.

- Savezno veće deli sa žrtvama i njihovim porodicama želju za istinom i pravdom. I mi želimo da znamo šta se dogodilo, zašto i kako je to moglo biti sprečeno - rekao je švajcarski predsednik Gi Parmelin na konferenciji za novinare.

Svedoci i tužioci rekli su da je požar izgleda izazvan upotrebom vatromet prskoje su zapalile penu za zvučnu izolaciju na plafonu podruma bara. Ministar pravde Beat Jans je na konferenciji za novinare rekao da će savezna vlada izdvojiti 7,8 miliona franaka za 156 osoba koje su najteže pogođene požarom.

1/12 Vidi galeriju Požar u baru na skijalištu Kran Montana odneo je 40 žrtava, dok je njih 119 teško povređeno Foto: Društevne Mreže, Printscreen/Facebook

Švajcarske vlasti su saopštile da je u požaru povređeno 115 ljudi. Većina poginulih bili su tinejdžeri, a mnoge žrtve su bile stranci, uključujući nekoliko iz Francuske i Italije.

Savezno veće je saopštilo da će takođe sazvati okrugli sto kako bi pomoglo žrtvama, osiguravačima i vlastima da postignu vansudska poravnanja, potencijalno izbegavajući dugotrajne pravne bitke. Cilj je da se takvim poravnanjima doprinese sa do 20 miliona franaka.

Savezno veće je izrazilo nadu da će parlament brzo ubrzati usvajanje zakona koji je sastavio kako bi se pomoglo žrtvama. Vlada takođe ima za cilj da izdvoji 8,5 miliona franaka kako bi pomogla pogođenim kantonima da pokriju vanredne troškove.