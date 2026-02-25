Slušaj vest

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus oštro je kritikovao Donalda Trampa, optužujući američkog predsednika da šalje pogrešne signale ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i slabi poziciju Ukrajine u ratu.

Govoreći za radio Dojčlandfank povodom četvrte godišnjice ruske invazije, socijaldemokrata – najpopularniji nemački političar u skorašnjim anketama – rekao je da je Tramp povećao samopouzdanje ruskog lidera preterano toplim pristupom.

"Nažalost, američki predsednik je uticao na tok rata i Putinovo samopouzdanje kada je proširio crveni tepih i pozdravio ga kao prijatelja na Aljasci, dok je istovremeno potpuno odustao od vojne podrške Ukrajini", rekao je Pistorijus.

Tramp se sastao sa Putinom na Aljasci u avgustu 2025. godine bez ikakvog evropskog učešća, što je podstaklo zabrinutost na kontinentu da Vašington pokušava da okonča rat bez ikakvog doprinosa Ukrajine ili Evrope. Tramp je više puta menjao ton o sukobu i nije izdao javnu izjavu u znak podrške Ukrajini povodom četvrte godišnjice ruske invazije.

Boris Pistorijus i Volodimir Zelenski Foto: Printskrin X

Pistorijus je takođe zamerio Beloj kući što je prerano skinula članstvo Ukrajine u NATO-u sa stola u pregovorima.

"Američki predsednik je, nažalost i nepotrebno, veoma rano skinuo članstvo u NATO-u sa stola. To bi bilo jedno pitanje koje bi se moglo iskoristiti za pregovore o drugim stvarima", rekao je on.

Nije prvi put da Pistorijus kritikuje Trampovo postupanje u ratu u Ukrajini. Govoreći za Dojčlandfank radio prošle godine, rekao je da je američki predsednik "pogrešno procenio" svoj uticaj na Putina u pregovorima o prekidu vatre.

Njegovi poslednji komentari dolaze nekoliko dana pre nego što će nemački kancelar Fridrih Merc da otputuje u Vašington, gde je u intervjuu rekao da planira da predstavi "zajednički evropski stav" o trgovini nakon što je Tramp preduzeo korake za povećanje globalnih carina na 15 procenata.