Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je Sjedinjene Države da ne preduzimaju invaziju na zemlju, naglašavajući da su sve opcije, uključujući i odgovor zbog kog će zažaliti, na stolu.

Galibaf je tokom sastanka sa ekonomskim aktivistima i članovima Iranske gildaške komore u Teheranu u sredu naglasio da američka vlada treba da zna da su sve opcije na stolu. Objasnio je da je Iran spreman i na dostojanstvenu diplomatiju i na odgovor koji bi naterao svakog agresora da zažali zbog svog zlonamernog ponašanja.

Kao odgovor na obraćanje o stanju nacije američkog predsednika Donalda Trampa u Kongresu SAD, Galibaf je uputio oštro upozorenje Vašingtonu, naglašavajući da sve opcije ostaju na stolu.

Iran je najveća žrtva terorizma u svetu zbog toga što je 17.000 običnih ljudi i uglednih ličnosti, uključujući predsednika, premijera, šefa pravosuđa, članove parlamenta i visoke komandante, ubijeno u zemlji, napomenuo je, dodajući da je sam "cionistički režim kolevka terorističke države u svetu".

Foto: Satellite image ©2026 Vantor, Printscreen/Youtube, Shutterstock, Profimedia

On je ukazao na nedavne izjave američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, koji se pitao zašto se iranski narod ne plaši ogromnog vojnog gomilanja, rekavši da Amerikanci nemaju pravilno razumevanje i znanje o iranskom narodu.

Galibaf je takođe ukazao na 12-dnevni izraelski rat protiv Irana 13. juna 2025. godine, navodeći da su "SAD i cionistički režim napali zemlju usred nuklearnih pregovora i na kraju pretrpeli ponižavajući poraz".

Galibaf je takođe objasnio da, iako je Iran više puta izjavio da ne traži i neće tražiti nuklearno oružje, "ipak se pretnje i pogrešno ponašanje neprijatelja nastavljaju".

Upozorio je neprijatelje zemlje da će pretrpeti ponižavajući poraz ako ponove svoju grešku.

Predsednik iranskog parlamenta je naglasio da ako SAD izaberu put diplomatije koji poštuje nacionalno dostojanstvo i obostrane interese Irana, Teheran će se konstruktivno angažovati za pregovaračkim stolom.

Svaki pokušaj ponavljanja prošlih grešaka kroz obmanu, laži, pogrešne analize ili napade tokom pregovora izazvao bi odlučan odgovor iranske nacije i njenih odbrambenih snaga, nastavio je.