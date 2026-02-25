Slušaj vest

Belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo i nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful osudili su pretnju Mađarske da će uložiti veto na evropski zajam Ukrajini u sredu u Berlinu, dan nakon četvrte godišnjice ruske invazije na zemlju.

Vadeful je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim belgijskim kolegom, ponovio svoje „zaprepašćenje“ ponašanjem Mađarske, „kojim zemlja izdaje sopstvenu borbu za slobodu“.

Zajam od 90 milijardi

„Mađarska mora da shvati da strpljenje drugih zemalja članica brzo ističe“, rekao je Prevo.

Evropska unija želi da usvoji dvadeseti paket sankcija protiv Rusije od njene invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, kao i evropski zajam od 90 milijardi evra za finansiranje vojnih i finansijskih potreba Ukrajine u 2026. i 2027. godini.

Ali mađarski premijer Viktor Orban, blokira oba projekta i zahteva da Kijev prvo obnovi isporuke ruske nafte preko cevovoda Družba, oštećenog u ruskim vazdušnim napadima u januaru.

„Svi smo svesni delikatnog perioda koji izbori donose. Ali smelost da se sudbina i potrebe Ukrajine i njenog naroda drže kao taoci u kontekstu rata deluje mi kao crvena linija“, dodao je.

Napomenuo je da je mađarski premijer već ranije prkosio Evropskoj uniji po tom pitanju.

Orban zaoštrio retoriku

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je u utorak bila u Kijevu, rekla je da će EU odobriti Ukrajini kredit „na ovaj ili onaj način“, uprkos opstrukciji Budimpešte.

Orban je dodatno intenzivirao svoju retoriku prema Ukrajini i Evropskoj uniji, pa je rekao da Ukrajina planira da poremeti energetski sistem Mađarske i čak je naredio raspoređivanje vojske oko kritične infrastrukture.