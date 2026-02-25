Slušaj vest

Snimci sa najnovijeg supernosača USS Džerald R. Ford od 24. februara prikazuju veliko izlivanje neprečišćenih otpadnih voda unutar broda, posle dugotrajnih problema sa začepljenim toaletima i povratom fekalne kanalizacije.

Ovo se nadovezuje na višegodišnje izveštaje da uske cevi sistema često dolaze u stanje blokade, što izaziva kvarove kanalizacione mreže širom broda.

Kanalizacioni kolaps na nosaču od 17,5 milijardi dolara

Problemi su, prema navodima, eskalirali u januaru, dok je nosač bio raspoređen u Karibima kao podrška napadu na Venecuelu i operaciji usmerenoj protiv predsednika Nikolasa Madura. USS Džerald R. Ford je krajem oktobra upućen u karipske vode sa većim delom svoje udarne grupe, a fotografije koje je krajem novembra objavio američki resor odbrane potvrdile su da je vazduhoplovno krilo započelo letne operacije u regionu. Sredinom decembra brod je približen obalama Venecuele, da bi nakon uspešnih udara bio prebačen u istočni Mediteran krajem februara, u okviru šireg američkog vojnog grupisanja usmerenog protiv Irana.

Foto: AP, Screenshot

Problemi tokom operacija protiv Venecuele i Irana

Od približno više od 600 toaleta na brodu, veliki deo je povremeno bio van funkcije, primoravajući mornare da čekaju i po 45 minuta na ispravne sanitarne prostorije. Prema navodima lista Navy Times, supernosač je tokom 2025. godine u proseku imao jedan poziv za održavanje dnevno povezan sa kanalizacionim sistemom. Interni podaci pokazuju stotine kvarova u kratkim vremenskim intervalima, uključujući 205 otkaza u periodu od samo četiri dana tokom 2025. godine.

Od 2023. godine brod je više desetina puta tražio spoljnu pomoć kako bi sistem ostao u funkciji. U pojedinim slučajevima bilo je neophodno korišćenje specijalnog kiselinskog ispiranja, koje košta oko 400.000 dolara po intervenciji i može se sprovoditi isključivo u luci, a ne na otvorenom moru. Zahtev da mornari i tehničko osoblje rade duge smene kako bi kontrolisali probleme, prema navodima, doprineo je padu morala, dodatno pogoršanog značajnim produžetkom rasporeda daleko iznad uobičajenog trajanja.

Zvaničnici američke mornarice tvrde da problemi sa toaletima nisu ugrozili borbene sposobnosti broda, ali priznaju da predstavljaju ozbiljan problem kvaliteta života posade.

Tehnički izazovi klase Džerald R. Ford

Problemi na USS Džerald R. Ford nisu ograničeni samo na sanitarni sistem. Poteškoće su pogađale liftove za naoružanje, elektromagnetne katapulte, sistem upravljanja otpadom i senzorsku opremu. Izveštaj organizacije Project on Government Oversight ocenio je program kao primer „kako ne treba graditi brod“, navodeći da su radari bili toliko problematični da je odlučeno da se za buduće brodove ove klase razvije potpuno novi senzorski paket.

Foto: U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia

Iako je brod formalno ušao u službu u junu 2017. godine, prvo operativno raspoređivanje započeo je tek u oktobru 2022, nakon više od pet godina odlaganja.

Sa cenom većom od 17,5 milijardi dolara, predstavlja najskuplji ratni brod ikada izgrađen, više nego dvostruko skuplji od prethodnika iz klase Nimitz.

Kašnjenje integracije F-35C i poređenje sa kineskim Fujian

Kašnjenja u integraciji lovca pete generacije F-35C sa elektromagnetnim katapultnim sistemom bila su značajna, što je dovelo do toga da se vazduhoplovno krilo oslanja isključivo na lovce četvrte generacije F-18. To je omogućilo Kini da integriše svoj lovac pete generacije J-35 sa elektromagnetnim katapultom na prvom supernosaču Fujian pre nego što su SAD uspele da to učine sa sopstvenim ekvivalentom, uprkos američkoj prednosti dužoj od jedne decenije.