Stravičan zločin dogodio se u utorak popodne u stanu u Traunštajnu u Nemačkoj, kada je četvorogodišnja devojčica pronađena mrtva, a za njenu smrt osumnjičena je njena majka (41).

Prema navodima nemačkih medija, oko 15.35 sati svedok je u stanu u centru grada pronašao telo deteta i odmah pozvao hitne službe. Kada su policija i lekari stigli na lice mesta, zatekli su potresnu scenu.

Majka devojčice pronađena je bez svesti na stepeništu zgrade, gde je, kako se pretpostavlja, pala niz stepenice. Policajci su u stanu, sprat iznad, zatekli telo deteta sa ubodnim ranama, a pored devojčice nalazio se nož. Žena je prevezena u bolnicu sa lakšim povredama, a prema rečima lekara, njeno stanje je stabilno. U početku ju je čuvala policija.

Istragu su preuzeli Odeljenje za krivične istrage i javno tužilaštvo u Traunštajnu. Portparol policije saopštio je da postoje snažne indicije da je 41-godišnja Nemica nanela smrtonosne povrede svom detetu, a potom pokušala da povredi i sebe. Za sada nema dokaza da je u zločin umešana još neka osoba.

Na zahtev tužilaštva, Okružni sud u Traunštajnu izdao je nalog za pritvor osumnjičene, koja je trenutno smeštena u psihijatrijsku bolnicu.

Iz Bavarskog Crvenog krsta saopšteno je da je intervencija bila izuzetno teška i stresna i za same pripadnike hitnih službi.

- Takva operacija je apsolutni izuzetak, čak i za naše najiskusnije osoblje. Mnogi tokom cele karijere nikada ne dožive nešto slično - naveli su iz ove organizacije, dodajući da je svim učesnicima intervencije ponuđena psihosocijalna pomoć.

Tačne okolnosti tragedije još nisu utvrđene, a istraga je u toku.