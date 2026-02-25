Slušaj vest

Kiril Dmitrijev, ekonomski izaslanik predsednika Rusije Vladimira Putina izjavio je da je Rusija predstavila potencijalne zajedničke projekte sa Sjedinjenim Američkim Državama u vrednosti do 14 biliona dolara, pod uslovom postizanja mirovnog sporazuma u Ukrajini i ukidanja zapadnih sankcija.

„Portfelj potencijalnih projekata SAD–Rusija premašuje 14 biliona dolara“, napisao je u sredu uveče na mreži Iks Kirill Dmitrijev, koji je ujedno i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije.

Njegova procena za 2 biliona dolara premašuje cifru koju je ovog meseca naveo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je rekao da je takozvani „Dmitrijevljev paket“ predloga vredan 12 biliona dolara. Dmitrijev je tu brojku odbacio kao „lažnu vest“.

Bela kuća se za sada nije javno oglašavala povodom ovih predloga.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prošle nedelje je potvrdio da Moskva „nudi saradnju“ SAD u ekonomskim pitanjima, rekavši novinarima da su kompanije u obe zemlje potencijalno zainteresovane za obnovu veza.

Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA

„Naravno, postoje američke kompanije koje žele da se vrate na rusko tržište“, rekao je Peskov.

Njegove izjave usledile su nakon izveštaja agencije Blumberg da je u internom memorandumu, koji je kružio među visokim ruskim zvaničnicima, kao deo šireg ekonomskog partnerstva pomenuto i vraćanje Rusiji pristupa sistemima poravnanja u dolarima.

Peskov je naveo da bi smislena saradnja zavisila od mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine.

Analiza objavljena u utorak u listu The Economist navodi da predloženi projekti obuhvataju eksploataciju retkih minerala, razvoj nafte i gasa na Arktiku, pa čak i izgradnju tunela koji bi povezivao Aljasku i Rusiju.

Ovaj list je navedene brojke opisao kao „preterivanje osmišljeno da zadovolji“ američkog predsednika Donalda Trampa, uz napomenu da projektovani prihodi daleko premašuju godišnji bruto domaći proizvod Rusije, koji se poslednjih godina kretao oko 2 biliona dolara.

Dmitrijev je takođe tvrdio da bi ukidanje sankcija koristilo Sjedinjenim Državama, ponavljajući dugogodišnju tvrdnju da su američke kompanije zbog restrikcija izgubile više od 300 milijardi dolara.