Administracija američkog predsednika Donalda Trampa zahteva da Iran pristane da svaki budući nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ostane na snazi na neodređeno vreme.

To je rekao specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof na privatnom skupu, preneo je danas portal Aksios, pozivajući se na neimenovane izvore.

"Pregovore sa Irancima počinjemo sa pretpostavkom da neće biti odredbe o prestanku (eventualnog sporazuma). Bez obzira da li ćemo postići sporazum ili ne, naša pretpostavka je: morate se ponašati tako do kraja života", rekao je Vitkof na skupu donatora Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC).

Vitkof je takođe rekao da su pregovori između SAD i Irana trenutno fokusirani na nuklearna pitanja, ali ako se postigne sporazum, Trampova administracija bi želela da održi naknadne razgovore o iranskom raketnom programu i na temu podrške Teherana militantnim grupama na Bliskom istoku.

Foto: Satellite image ©2026 Vantor, Printscreen/Youtube, Shutterstock, Profimedia

Prema Vitokfu, kad dođe do te tačke u pregovorima, SAD žele da i druge zemlje u regionu učestvuju u razgovorima.

Vitkof je rekao da su tokom aktuelnih nuklearnih pregovora dva ključna pitanja sposobnost Irana da obogaćuje uranijum i sudbina njegovih postojećih zaliha obogaćenog uranijuma.

Prema rečima jednog od izvora, iransko političko rukovodstvo "odobrilo" je takve predloge, ali još nije poznato da li su to odobrenje Iranci dostavili SAD.

Stiv Vitkof Foto: Ludovic Marin/Pool AFP

Aksios navodi da je zahtev Irana da nastavi sa obogaćivanjem uranijuma na svom tlu predstavlja jednu od ključnih prepreka u pregovorima.

Neimenovani američki zvaničnici su rekli da bi Tramp mogao biti otvoren za to da Iran nastavi da obogaćuje uranijum u "simboličnom" obimu,ako Iranci dokažu da im to neće dozvoliti da razviju nuklearno oružje.

Još jedan izvor navodi da su Iranci pod velikim pritiskom posrednika, tj. Omana, Katara, Egipta i Turske dasklope sporazum sa SAD koji bi sprečio rat, ali da su uprkos tome mnogi zvaničnici u SAD i dalje skeptični da li Iran može da "dosegne visoku Trampovu lestvicu".

Naredna runda pregovora zvaničnika Irana i SAD najavljena je za sutra u Ženevi, a očekuje se da će se Vitkof i Trampov savetnik i zet Džared Kušner sastati sa iranskim minsitrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem kako bi razgovarali o iranskom detaljnom predlogu za nuklearni sporazum.