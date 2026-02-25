Slušaj vest

Kubanska vlada je saopštila da je u sredu došlo do sukoba u kojem su četiri osobe ubijene, a šest ranjeno, između putnika na čamcu registrovanom na Floridi i kubanskih jedinica obalske straže.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kube navelo je da se čamac registrovan na Floridi približio na oko jedne nautičke milje od kanala El Pino, u Kajo Falkonesu, opština Koralijo, provincija Vila Klara, prenosi NBC Miami.

Jedinice obalske straže su prišle čamcu, a posada je otvorila vatru, pri čemu je ranjen komandant kubanskog plovila, saopštila je vladina agencija.

"Četiri osobe na čamcu su ubijene, a šest ranjeno", kao rezultat sukoba, navela je agencija.

Povređeni su "evakuisani i primili su lekarsku pomoć", saopštila je kubanska vlada.

Kongresmen iz Južne Floride, Karlos Himenez, reagovao je na vest preko platforme X: