ZELENSKI RAZGOVARAO S TRAMPOM: "Ova zima je bila najteža za Ukrajinu, rakete pomažu da prebrodimo sve izazove"
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je razgovarao telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, sa kojim je razgovarao o pitanjima kojima će se sutra na pregovorima u Ženevi baviti njihovi predstavnici.
Zelenski je na mreži Iks napisao da su razgovoru prisustvovali i Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, i rekao da im je zahvalio na radu i aktivnom uključenju u pregovore i na naporima da okončaju rat.
"Razgovarali smo o pitanjima kojima će se naši predstavnici baviti sutra u Ženevi tokom bilateralnog sastanka kao i o pripremama za sledeći sastanak punih pregovaračkih timova u trilateralnom formatu na samom početku marta", napisao je Zelenski.
U Ženevi sutra treba da se održi nova runda bilateralnih pregovora Ukrajine i SAD a očekuje se da će ona pripremiti naredni trilateralni sastanak Ukrajina, Rusija, SAD.
Zelenski je izrazio očekivanje da će trilateralni sastanak stvoriti šansu za pomeranje pregovora na nivo lidera, i rekao da predsednik Tramp podržava taj redosled kolaka.
"To je jedini način da se reše sva kompleksna i osetljiva pitanja i konačno okonča rat", rekao je Zelenski.
On je takođe ukazao da Ukrajina jako ceni inicijativu za Listu prioritetnih zahteva za Ukrajinu (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL), inicijativu PURL uspostavljenu 2025. godine kako bi se saveznicima omogućilo da finansiraju nabavku oružja proizvedenog u SAD, za Kijev.
Zelenski je rekao da je ova zima bila najteža zima za Ukrajinu ali da rakete za protivvazduhoplovnu odbranu koju su nabavili od SAD pomažu da prebrode sve izazove i da zaštite živote.
Kurir.rs/Rojters