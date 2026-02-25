Slušaj vest

Zvaničnici Irana zapretili su eskalacijom sukoba sa SAD u slučaju novog američkog napada, rekavši da bi Islamska Republika mogla da napusti svoju prethodnu doktrinu ograničene odmazde, koja je nastojala da obuzda direktne sukobe sa Vašingtonom, izveštava FT.

Vrhovni komandant iranskih oružanih snaga, general-major Abdolrahim Musavi, izjavio je ove nedelje da je iranska strategija "nekada bila usmerena na sprečavanje eskalacije", ali da je "ponašanje SAD promenilo naš pristup".

Foto: Printscreen/X

"Ako ovog puta naprave grešku, nanećemo im velike gubitke, jer su naše oružane snage odlučne da se do samog kraja suprotstave sili koja sprovodi zastrašivanje", rekao je Musavi.

Izvor blizak režimu u Teheranu rekao je da je Iran prilagodio svoju vojnu doktrinu prema SAD, prelazeći sa uglavnom simboličnih odgovora na strategiju koja bi nametnula stvarne troškove američkim snagama i interesima u slučaju sukoba.

Foto: Satellite image ©2026 Vantor, Printscreen/Youtube, Shutterstock, Profimedia

Prema istom izvoru, Teheran ne traži rat i nada se da bi razgovori između SAD i Irana u Ženevi mogli da otvore put novom nuklearnom sporazumu koji bi sprečio američki napad. Ipak, naglašava se da bi Iran radije ušao u sukob nego kapitulirao pred američkim predsednikom Donaldom Trampom.

"Ovog puta to ne bi bila ratna igra kao odgovor", rekao je izvor, podsećajući na raketne napade na američke baze u Iraku 2020. i u Kataru prošle godine, koji su unapred signalizirani kako bi se izbegao širi rat.

Foto: EPA/Profimedia

"Iran bi krenuo ka eskalaciji, ciljajući sve što mu je u dometu, od američkih baza do Ormuskog moreuza i američkih ratnih brodova".

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da bi odgovor na bilo kakav napad bio "žestok", dodajući:

"Ne postoji tako nešto kao ograničeni napad".

Opasna pretnja

Analitičari van Irana su skeptični u pogledu obima štete koju bi Islamska Republika mogla da nanese američkoj vojsci, za koju se procenjuje da je rasporedila najveće snage na Bliskom istoku od invazije na Irak 2003. godine.

Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy

Vojna neravnoteža je došla do izražaja tokom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata, kada su Izrael i Sjedinjene Države zadali niz teških udaraca Iranu. Iranski zvaničnici su zabrinuti da bi američki borbeni avioni i kapaciteti za dugoročne udare mogli da unište vojnu i ekonomsku infrastrukturu zemlje za samo nekoliko dana.

Ipak, iranski izvori tvrde da bi balističke rakete i dronovi mogli poslužiti kao sredstvo za ublažavanje konvencionalne nadmoći protivnika. Tokom junskog rata, Iran je ispalio stotine raketa na Izrael, od kojih su neke probile izraelsku odbranu i nanele značajnu štetu.

Posebna pažnja se posvećuje mogućnosti blokade Ormuskog moreuza, jedne od najvažnijih svetskih pomorskih ruta kroz koju prolazi veliki deo globalne trgovine naftom. Ranije ovog meseca, Iranska revolucionarna garda je privremeno zatvorila delove moreuza tokom vojnih vežbi.