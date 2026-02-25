Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas, uoči treće runde pregovora sa SAD u Ženevi o iranskom nuklearnom programu, da je moguće postići "fer, uravnotežen i pravedan sporazum".

Aragči je u intervjuu za Indija tudej rekao da će se delegacije Teherana i Vašingtona sutra sastati na još jednoj rundi nuklearnih pregovora.

Dodao je da su dve strane postigle izvestan napredak u prethodnoj rundi pregovora, koja je u Ženevi održana 17. februara, i da su postigle određene dogovore.

"Mislim da je pravedan, uravnotežen i pravedan sporazum moguć", rekao je Aragči.

Foto: WAEL HAMZEH/EPA

On je dodao da "ne postoji vojna opcija za iranski mirnodopski nuklearni program", kao i da su pregovori "najbolji mogući način za rešavanje ovog problema".

"Sutra u Ženevi postoji svaka mogućnost da se dođe do dogovorenog rešenja koje je pravedno i uravnoteženo. Ako postoji bilo kakva zabrinutost, ako postoji bilo kakvo pitanje, ako postoji bilo kakva dvosmislenost, spremni smo da se pozabavimo, spremni smo da odgovorimo na pitanja, spremni smo da otklonimo zabrinutosti. Ali nismo spremni da se odreknemo našeg prava na mirnodopsko korišćenje nuklearne tehnologije", istakao je Aragči.

Na pitanje da li je Islamska Republika spremna za različite scenarije usred američkih pretnji zemlji, Aragči je rekao da je Iran potpuno spreman i za "rat i za mir".

"Cilj je sprečiti rat. Kada ste spremni za rat, možete ga sprečiti", zaključio je Aragči.