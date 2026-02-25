Slušaj vest

Američka TV zvezda Savana Gatri i njeni brat i sestra ponudili su nagradu od miliona dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska njihove nestale majke, Nensi Gatri.

U novom video snimku, kovoditeljka emisije "Today" govorila je o kontinuiranoj nadi porodice da će njihova 84-godišnja majka biti pronađena nakon što je "odvedena usred noći iz svog kreveta" 1. februara.

Savana (54) je opisala 24 dana tokom kojih se njena majka vodi kao nestala kao agoniju, dodajući da je porodica "strahovala za nju, patila za njom i, najviše od svega, svima im nedostaje", piše magazin People.

Voditeljka NBC je naglasila da porodica razume da Nensi možda više nije živa, dodajući: "Znamo i da je možda nestala, da je možda već umrla. Možda je već pošla Gospodu koga voli i sada igra u Nebu... i ako je to suđeno, prihvatićemo. Ali moramo znati gde je. Mora da se vrati kući."

Foto: Shutterstock, Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia, RW / imago stock&people / Profimedia, Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zbog toga porodica Gatri nudi nagradu do milion dolara za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do pronalaska Nensi. Nagrada FBI od 100.000 dolara i dalje važi.

Pored nove nagrade, porodica Gatri donira i 500.000 dolara Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu decu.

"Takođe znamo da nismo sami u svojoj patnji. Znamo da postoje milioni porodica koje su pretrpele ovakvu neizvesnost", rekla je Savana pre nego što je najavila donaciju. "Nadamo se da će pažnja posvećena našoj majci i porodici pomoći i svim porodicama poput naše koje su u potrebi."

Savana Gatri je dodala da porodica i dalje veruje "u čudo".

"Kao što moja sestra Eni Gatri kaže: 'Duvaćemo na žeravicu nade.'"

Foto: Fbi

Završavajući poruku, Savana je ponovo apelovala na sve koji imaju informacije da se jave vlastima: "Molim vas, ako čujete ovu poruku; ako ste čekali i niste bili sigurni, ovo neka bude znak da se javite, ispričajte šta znate i pomozite nam da dovedemo našu voljenu majku kući, kako bismo slavili njen povratak ili proslavili njen hrabar, plemenit i lep život."

Savana je prethodno objavila sličan video na Instagramu 15. februara, pozivajući "svako ko je ima ili zna gde je" da se javi, ističući da i dalje ima nadu.

Nensi je poslednji put viđena živa u subotu, 31. januara, nakon porodične večere. Nestanak je prijavljen u nedelju, 1. februara, kada nije prisustvovala virtuelnoj crkvenoj službi.

Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Šerif okruga Pima, Kris Nanos, koji vodi istragu, izjavio je za Daily Mail da veruje da je reč o otmici, a ne o propaloj pljački: "Ovo je neko ko je nestao s lica zemlje, a sada imamo kameru koja pokazuje počinioca."

Do sada je prijavljeno oko 50.000 informacija u vezi sa nestankom Nensi, a šerif je rekao da mogu proći godine dok je ne pronađu.

FBI je potvrdio da pronađena rukavica "odgovara" rukavicama koje je nosila naoružana osoba viđena na snimku ispred kuće Nensi.

Svi koji imaju informacije pozvani su da se jave FBI-ju na 1-800-CALL-FBI ili kancelariji šerifa okruga Pima.