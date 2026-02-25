Slušaj vest

Potpredsednik SAD Džej Di Vens upozorio je Iran da pretnje Vašingtona o mogućoj vojnoj akciji treba shvatiti „ozbiljno“, dan pošto je predsednik Donald Tramp počeo da priprema teren za mogući sukob tokom svog obraćanja o stanju nacije.

Vens je za Foks njuz rekao da će Tramp pokušati da reši situaciju „diplomatski“, ali da predsednik SAD takođe ima „pravo“ da upotrebi vojnu silu.

- Ne možete dozvoliti da najluđi i najgori režim na svetu ima nuklearno oružje - rekao je Vens.

Dodao je da Tramp ima niz drugih alata na raspolaganju kako bi osigurao da se to ne dogodi.

- Pokazao je spremnost da ih upotrebi i nadam se da će Iranci to shvatiti ozbiljno tokom sutrašnjih pregovora, jer to je svakako ono što predsednik preferira - dodao je Vens.

Kurir.rs/Foks njuz

