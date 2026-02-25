Slušaj vest

Pokojni pedofil Džefri Epstajn plaćao privatnim detektivima da uklone predmete sa njegovog imanja na Floridi u pokušaju da ih sakrije od istražitelja pre policijske racije 2005. godine.

Predmeti su nekoliko godina bili skladišteni u obližnjem skladištu u Palm Biču dok je policija istraživala pedofila.

Jedinicu je u Epstajnovo ime iznajmila detektivska agencija Rajli Kirali i bila je jedna od najmanje šest skladišnih jedinica koje je pokojni finansijer iznajmio tokom 16 godina.

Među predmetima koji su bili smešteni u tajnoj jedinici za skladištenje u Palm Biču bili su tri računara, 29 adresara i spisak maserki. Skrivena jedinica za skladištenje takođe je sadržala fotografije golih Epštajnovih žrtava, kao i desetine pornografskih časopisa, VHS kaseta i DVD-ova sa snimcima maloletnika. Jedinica za skladištenje je takođe sadržala video-kaset od 8 mm sa snimcima osobe pod tušem i žene u donjem vešu, kao i kalendar iz 2005. godine, čestitke, pisma i laboratorijske rezultate.

Iako je FBI pronašao kopije dva hard diska računara godinama kasnije, nije poznato da li je ikada pronađen bilo kakav materijal iz skladišta.

Vlasti nikada nisu pretražile skladišta

Jedinica u Palm Biču bila je samo jedna od najmanje šest za koje se zna da ih je Epstajn koristio za skladištenje dokumenata, računara i drugih predmeta iz svojih nekretnina. Nalozi za pretres koje je pregledao „Telegraf“ sugerišu da američke vlasti nikada nisu pretražile ormariće, što povećava mogućnost da su sadržali nevidljive dokaze povezane sa Epštajnom i njegovim saradnicima.

Američke vlasti već dugo sumnjaju da je Epštajn obavešten o policijskoj raciji u njegovoj vili u Palm Biču u oktobru 2005. godine. Majkl Rajter, bivši šef policije Palm Biča, kasnije je rekao da je „mesto očišćeno“.

Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi, Shiiko Alexander / Alamy / Profimedia, HOGP/House Oversight Committee, Printscreen, Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izgleda da je nedostajao određeni kompjuterski hardver, uključujući opremu koja bi bila povezana sa kamerama za nadzor. To je podstaklo spekulacije da je Epštajn možda snimao eksplicitni materijal bez znanja ljudi.

Priručnici za obuku seksualnih robova

Inventar skladišta prvi put otkriva koje je predmete Epštajn želeo da sakrije od policije dok je bio pod istragom zbog zločina seksualnog zlostavljanja dece. Lista uključuje predmete za koje su detektivi Floride pronašli račune tokom pretresa njegovog doma, ali ih tamo nisu pronašli, kao što su dva priručnika za „obuku seksualnih robova“.

Epstajn je takođe plaćao privatnim detektivima da sakriju seks igračke, masažere, ženski donji veš, više od 2.000 dolara u gotovini, dozvolu za skriveno nošenje i ličnu kartu Harvarda.

Foto: Department of Justice

Skrivene kamere u kutijama za maramice

Mnoge Epštajnove žrtve su rekle da veruju da je imao skrivene kamere po svojim objektima kako bi snimao materijal za moguće ucene.

Telegraf je ranije ovog meseca otkrio da je Epštajn naredio osoblju da instalira skrivene kamere unutar kutija za maramice u njegovoj kući 2014. godine. FBI je ranije saopštio da nema dokaza da je Epštajn čuvao kompromitujuće materijale.

U internom memorandumu FBI-ja, objavljenom u najnovijem paketu dokumenata, navodi se: „Svesni smo teorija koje kruže u medijima i na internetu da je Epštajn snimao zlostavljanje svojih žrtava, uključujući i od strane drugih muškaraca, ali nismo pronašli dokaze koji bi potkrepili tu teoriju“.

„Da smo pronašli takve snimke, koristili bismo ih kao dokaz u krivičnom postupku koji smo vodili i pratili bismo sve tragove koje su možda otvorili. Ali nismo pronašli takve snimke. Policija Palm Biča je snimala intervjue sa žrtvama u stanici, delove pretresa Epštajnovog prebivališta i zaplenila mali broj video-kaseta iz njegovog doma. Nijedan od ovih snimaka ne prikazuje zlostavljanje žrtava niti sugeriše da je bilo ko drugi osim Epštajna i Maksvela učestvovao u zlostavljanju".