Rusija razvija "nezaustavljivu" hipersoničnu raketu koja navodno po performansama nadmašuje raketni sistem Orešnik i mogla bi da stigne do Londona za osam minuta, piše Dejli star, citirajući Viktora Baranca, vojnog komentatora Komsomolske Pravde.

Baranec je navodno opisao novo oružje kao "sina Orešnika".

"Zvaničnici u Moskvi i Minsku su takođe izjavili da je raketni sistem pozicioniran u Belorusiji. Sa ove lokacije, sugeriše se da bi oružje moglo da stigne do Londona za samo osam minuta", navodi se u izveštaju.

Foto: Printskrin You Tube

Prema publikaciji, novi sistem će biti sposoban da nosi osam kinetičkih bojevih glava i da pogađa ciljeve na dubinama do 30 metara.

Vojni stručnjak je rekao da će raketa biti opremljena nadograđenim sistemima za navođenje.

"Inženjeri ispituju dizajn koji sadrži veći teret, poboljšanu tehnologiju goriva i 'fundamentalno drugačije' sisteme navođenja. Zaista razvijamo i testiramo raketu koja će biti moćnija od Orešnika. Imaće poboljšane parametre prinosa bojeve glave", rekao je on.

Izvor je rekao da su trenutno u toku napori za poboljšanje tačnosti ciljanja, što bi oružje učinilo efikasnijim u napadima i na mete u Ukrajini i na objekte na Zapadu.

Međutim, nije bilo zvanične potvrde razvoja takve rakete.