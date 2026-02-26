Slušaj vest

Najnovija politika administracije predsednika SAD Donalda Trampa prema kojoj se imigranati deportuju u "treće zemlje" sa kojima nemaju nikakve veze, nezakonita je i mora biti poništena, presudio je danas federalni sudija iz Masačusetsa.

Sudija Brajan E. Merfi pristao je da odloži primenu svoje odluku na 15 dana, dajući vladi vremena da se žali na tu njegovu najnoviju presudu u ovom slučaju.

Merfi je napomenuo da je Vrhovni sud SAD prošle godine presudio u korist administracije, čime je bila suspendovana Merfijeva prethodna odluka i otvoren je put da nekoliko migranata bude prebačeno u - ratom razoreni Južni Sudan, sa kojim nisu imali nikave veze.

Mefri je rekao da migranti koji osporavaju politiku ministarstva za nacionalnu bezbednost imaju pravo na "smisleno obaveštenje" i mogućnost da se usprotive deportovanju pre nego što budu prebačeni u treću zemlju.

Sporna politika "gasi valjane prigovore na deportaciju u treće zemlje time što sprovodi deportaciju pre nego što se ti prigovori mogu uložiti", zaključio je sudija.

"Ovo su naši zakoni, i sa dubokom zahvalnošću za neverovatnu sreću rađanja u SAD, ovaj sud potvrđuje te zakone i osnovni princip naše nacije: da nijedna osoba u ovoj zemlji ne sme biti lišena života, slobode ili imovine bez propisnog postupka", napisao je Merfi.

Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times

U junu je konzervativna većina Vrhovnog suda utvrdila da imigracioni službenici mogu brzo deportovati ljude u treće zemlje. Liberalne sudije Sonja Sotomajor i Ketandži Braun Džekson izjasnile su se protiv, rekavši da presuda daje vladi povlašćen tretman.

Mefri je u današnjoj odluci ocenio da je administracija predsednika Donalda Trampa više puta kršila – ili pokušavala da prekrši – njegove naredbe.

Prošlog marta, napomenuo je, ministarstvo odbrane deportovalo je najmanje šest članova grupe u El Salvador i Meksiko, a da nije obezbedilo neophodan postupak u skladu sa privremenom zabranom koju je izdao Merfi.

"Prosta realnost je u tome da niko ne zna osnovanost tužbe bilo kog pojedinačnog člana ove grupe jer (službenici administracije) ne obelodanjuju prethodnu činjenicu: zemlju deportacije", napisao je Merfi, koga je za sudiju nominovao predsednik SAD Džozef Bajden.

Merfi je konstatovao da je politika ministarstva unutrašnje bezbednosti (DHS) o deportaciji u treću zemlju usmerena na imigrante kojima je dodeljena zaštita od vraćanja u njihove matične zemlje, gde su se plašili da će biti izloženi mučenju ili progonu na druge načine.

Osam muškaraca koji su poslati u Južni Sudan u maju osuđeni su za zločine u SAD i dobili su konačne naredbe o deportaciji, saopštili su zvaničnici savezne Službe za imigraciju i carinu (ICE).