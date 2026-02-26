Slušaj vest

Stav javnosti o obraćanju predsednika Donalda Trampa o stanju nacije konačno je postao poznat, pošto je anketa pokazala kako je njegov govor ocenjen među publikom, prenosi Mandatory.

Njegova obraćanja Kongresu uglavnom su dobijala povoljne ocene gledalaca, verovatno i zbog toga što je među publikom bilo za 13 procentnih poena više republikanskih gledalaca nego što je uobičajeno. Ipak, uprkos naklonjenijoj publici, Trampov govor izazvao je i znatan deo kritika, posebno u vezi sa njegovim stavom o troškovima života.

U utorak, 24. februara, predsednik SAD Donald Tramp održao je drugo obraćanje o stanju nacije u svojoj političkoj karijeri, uoči predstojećih izbora na polovini mandata.

Donald Tramp (10).jpg
Foto: WILL OLIVER/EPA

Anketa koju je sproveo CNN u saradnji sa SSRS tokom samog događaja pokazala je da je oko dve trećine prisutnih dalo uglavnom pozitivan odgovor na govor predsednika Donalda Trampa, dok je 38 odsto ocenilo govor kao izuzetno pozitivan. Taj rezultat je bolji od onog koji je ostvario tokom prošlogodišnjeg obraćanja Kongresu, ali je slabiji u poređenju s ocenama njegovih govora iz prvog mandata.

Pre Trampovog obraćanja, procenjenih 54 odsto gledalaca smatralo je da će njegova politika koristiti zemlji. Nakon govora, anketa CNN-a pokazala je da je taj procenat porastao na 64 odsto. Takođe, 44 odsto ispitanika verovalo je pre obraćanja da se biznismen koji je postao političar fokusira na prava pitanja, dok je taj broj porastao na 54 odsto posle govora.

Donald Tramp (20).jpg
Foto: WILL OLIVER/EPA

Međutim, čak 45 odsto publike u kojoj su dominirali republikanci priznalo je da predsednik posvećuje premalo pažnje troškovima života, nakon što su čuli šta je imao da kaže. Pored toga, 40 odsto navelo je da nema poverenja da će predsednik učiniti život pristupačnijim.

Prema anketi, gledaoci su bili podednako podeljeni kada je reč o potezima predsednika Donalda Trampa u vezi sa carinama. Njegove ekonomske i imigracione politike dobile su znatno bolji odgovor, pa je 62 odsto saglasno da su njegove strategije u skladu sa najboljim interesima države.

Donald Tramp (27).jpg
Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times

Istovremeno, 45 odsto ispitanika izrazilo je potpuno poverenje u Trampovo liderstvo, dok je 43 odsto podržalo 79-godišnjeg političara u oceni da odgovorno koristi vojnu moć SAD. Kada je reč o njegovom stavu prema Iranu, 38 odsto smatra da će moći da se na odgovarajući način nosi sa tom situacijom.

Uprkos ukupno pozitivnom odgovoru u anketi, obraćanje predsednika Donalda Trampa o stanju nacije verovatno neće značajno promeniti javno mnjenje u njegovu korist, s obzirom na to da su gledaoci uglavnom bili ljudi koji već dele njegove ideološke stavove.

Važno je napomenuti da je u drugoj anketi CNN-a, sprovedenoj nekoliko dana pre govora predsednika Donalda Trampa, njegov rejting odobravanja iznosio svega 36 odsto.

Kurir.rs/CNN

