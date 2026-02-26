Slušaj vest

Rusijaje u ranim jutarnjim satima 26. februara pokrenula kombinovani napad raketama i dronovima širom Ukrajine, gađajući Kijev, kao i Harkov, Zaporožje i Krivi Rog, gde su, prema navodima lokalnih vlasti, oštećene stambene zgrade i civilna infrastruktura.

Napad na Kijev

Eksplozije su se prvo čule u glavnom gradu Ukrajine oko 4:00 sata po lokalnom vremenu, dok su ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali na dolazeće ciljeve.

Načelnik Gradske vojne administracije Kijeva, Timur Tkačenko, izjavio je da Rusija napada grad balističkim raketama i dronovima, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok se ne ukine vazdušna uzbuna.

Gradonačelnik Vitalij Kličkopotvrdio je da protivvazdušna odbrana deluje u gradu i upozorio građane da ostanu na bezbednim lokacijama dok presretanja traju.

Kanali za nadgledanje su takođe izvestili o mogućem lansiranju dodatnih raketa sa ruskih strateških aviona, što ukazuje na mogućnost novih udara. Informacije o šteti ili eventualnim žrtvama u Kijevu u tom trenutku nisu bile dostupne.

Vlasti su kasnije prijavile štetu u više delova grada. Požari su zabeleženi na privatnom imanju u Golosejevskom okrugu, dok je dvospratna stambena kuća zahvaćena vatrom u Pečerskom okrugu nakon napada.

Napadi na Harkov, Zaporožje i Krivi Rog

U Harkovusu zvaničnici saopštili da je Rusija izvela napad velikih razmera koristeći 17 dronova i dve rakete, pogodivši više gradskih okruga. Pogođeni su Ševčenkovski, Kijevski, Saltovski i Slobodski okrug, prema navodima lokalnih vlasti.

U napadu je oštećena jedna višespratnica, a najmanje devet osoba je povređeno, izjavio je guverner Oleh Sinjegubov. Obližnje naselje Raj-Olenivka takođe je pogođeno, čime je ukupan broj povređenih u svim pogođenim područjima Harkovske oblasti porastao na najmanje 14, uključujući i jedno dete.

U Zaporožjuje regionalni guverner Ivan Fedorov izjavio da je nekoliko spratova stambene zgrade zahvaćeno požarom, pri čemu je jedna osoba ostala zarobljena unutra. U napadu su oštećeni i tržni centar i privatna kuća. Jedna osoba je poginula, a osam je povređeno, od kojih je jedna hospitalizovana u za sada nepoznatom stanju.

U međuvremenu, u napadu na Krivi Rogpovređene su dve osobe, muškarac star 89 godina i žena stara 82 godine, saopštio je regionalni guverner Oleksandr Hanza. Napad je izazvao požar u jednoj višespratnoj stambenoj zgradi.

Vlasti su navele da se informacije o žrtvama i ukupnoj razmeri štete i dalje ažuriraju.

Napadi uoči novih mirovnih pregovora

Najnovija serija udara na Ukrajinu usledila je ubrzo nakon održanih mirovnih pregovora prošle nedelje između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi, u Švajcarskoj.