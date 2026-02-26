Četvrt veka nakon odlaska iz Bele kuće, Bil i Hilari Klinton nalaze se pred još jednim pravnim sukobom sa republikancima u Predstavničkom domu, jer se pripremaju da svedoče u kongresnoj istrazi o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.

Za Klintonove, ovogodišnja saslušanja predstavljaju iznenađujući obrt. Nakon meseci oštrog protivljenja svedočenju, koje su opisivali kao republikansku zaveru protiv njih, pristali su da se odazovu tek kada je Predstavnički dom krenuo ka dvostranačkom glasanju o njihovom krivičnom nepoštovanju Kongresa.

1/7 Vidi galeriju Bivši američki predsednik Bil Klinton sa velikim flasterom na nosu dočekao ćerku Čelsi na cilju njujoškog maratona Foto: SARAH YENESEL/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP

Očekuje se da će ih pratiti njihovi advokati, Dejvid Kendal i Šeril Mils, koji su radili na preciznom definisanju oblasti koje će biti obuhvaćene ispitivanjem. Saslušanja su zakazana u Čapakvi, u saveznoj državi Njujork, gde Klintonovi žive - saslušaće Hilari Klinton u četvrtak, a Bila Klintona u petak.

Predsednik Odbora za nadzor Predstavničkog doma, Džejms Komer, izjavio je da "niko ne optužuje Klintonove za bilo kakvo krivično delo, samo imamo mnogo pitanja."

1/8 Vidi galeriju Bil Klinton u Epstajnovim dokumentima Foto: HOGP/House Oversight Committee

Pripreme i očekivanja pred saslušanja

Klintonovi su se poslednjih dana intenzivno pripremali, obnavljajući sećanja na godine povezane sa Epstajnom, ali i razrađujući strategiju odbrane i odgovora na potencijalno neprijateljska i neugodna pitanja.

Bil Klinton je, prema izveštajima, najmanje 16 puta putovao Epstajnovim privatnim avionom i fotografisan je sa Epstajnovom saradnicom Gislejn Maksvel.

1/20 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Nikada nije bio optužen za krivična dela povezana sa Epstajnom, a njegov portparol je više puta naveo da je prekinuo kontakte pre Epstajnovog hapšenja 2019. godine i da nije bio upoznat sa bilo kakvim nezakonitim aktivnostima. Hilari Klinton je izjavila da nikada nije upoznala Epstajna.

Očekuje se da bi ispitivanje bivšeg predsednika moglo trajati satima, možda i duže od petočasovnog saslušanja Epstajnovog saradnika Lesa Veksnera prošle nedelje. Saslušanja će biti snimana, a republikanci planiraju da objave snimke nekoliko dana nakon završetka.

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Dogovorene teme ispitivanja

Klintonovi i članovi Odbora za nadzor usaglasili su pet tematskih oblasti:

- navodno loše upravljanje federalnom istragom protiv Epstajna i Maksvel;

- okolnosti Epstajnove smrti 2019. i naknadne istrage;

- načini na koje savezna vlada može efikasnije suzbiti lance trgovine ljudima;

- pokušaji Epstajna i Maksvel da steknu politički uticaj radi zaštite ilegalnih aktivnosti;

- moguća kršenja etičkih pravila izabranih zvaničnika.

Preživeli Epstajnovih zločina i njihovi advokati smatraju da je važno da Klintonovi svedoče, posebno bivši predsednik, naglašavajući da pojavljivanje u dokumentima ne znači automatski krivicu.

1/8 Vidi galeriju Hilari Klinton Foto: AP/Jacquelyn Martin, Jennifer Graylock / Alamy / Alamy / Profimedia, Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drugačija politička klima

Samo zakazivanje saslušanja pokazuje koliko je slučaj Epstajn drugačiji od prethodnih skandala iz vremena Klintonove administracije, poput opoziva Bila Klintona ili istraga o napadu u Bengaziju i korišćenju privatnog mejl servera Hilari Klinton.

Demokratska kongresmenka Rašida Tlaib izjavila je da "preživeli zaslužuju transparentnost i pravdu. Svako povezan sa Epstajnom mora da pruži informacije, bez obzira na stranačku pripadnost."

Neki demokrati su se čak pridružili republikancima u pokušaju da Klintonove proglase odgovornim za nepoštovanje Kongresa, naglašavajući potrebu očuvanja autoriteta sudskog poziva i doslednosti prema žrtvama.

1/7 Vidi galeriju Monika Levinski i Bil Klinton Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia, Profimedia

Političke tenzije i pogled napred

Klintonovi su u početku pokušali da pregovaraju o uslovima svedočenja, ali su na kraju pristali na uslove koje je postavio Komer, čime je izbegnuto glasanje o nepoštovanju Kongresa.

Demokrate, uključujući kongresmena Roberta Garsiju, poručuju da žele da čuju šta Klintonovi znaju, uključujući eventualne Epstajnove veze sa stranim obaveštajnim službama.

Republikanci, s druge strane, smatraju da bi demokrate mogle u budućnosti da iskoriste presedan za pozivanje na saslušanje i bivšeg predsednika Donalda Trampa ili članova njegove porodice.

U međuvremenu, preživeli naglašavaju da fokus ne bi smeo da bude samo na Klintonovima, već na svim pojedincima koji bi mogli da imaju relevantne informacije.