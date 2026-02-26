(KMG) — Kineski predsednik Si Đinping se danas, u državnom pansionu Dijaojutaj u Pekingu, sastao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini.



Si je istakao da su Kina i Nemačka druga i treća najveća ekonomska zajednica na svetu. Kinesko-nemački odnosi ne samo da se tiču interesa obe zemlje, već imaju i značajne efekte na Evropu i svet. Trenutna međunarodna situacija prolazi kroz najdublju transformaciju od kraja Drugog svetskog rata. Što svet postaje turbulentniji i složeniji, Kina i Nemačka više treba da jačaju stratešku komunikaciju, unaprede strateško međusobno poverenje i promovišu kontinuirani razvoj svog svestranog strateškog partnerstva.



Si Đinping je ponudio tri tačke u vezi sa budućim razvojem odnosa Kine i Nemačke.



Prvo, obe zemlje treba da budu pouzdani partneri koji se međusobno podržavaju. I Kina i Nemačka, na osnovu sopstvenih snaga i brzog razvoja, pridržavaju se međusobnog poštovanja i poverenja, otvorene saradnje i ispisale su uspešnu priču o obostranoj koristi i obostrano korisnim rezultatima. Kina se pridržava puta mirnog razvoja i ima kapacitet i samopouzdanje da postigne modernizaciju kineskog stila. Nastaviće da deli razvojne mogućnosti sa svim zemljama sveta, uključujući i Nemačku. Kina se nada da će Nemačka objektivno i racionalno sagledati razvoj Kine, voditi pozitivnu i pragmatičnu politiku prema Kini i sarađivati sa Kinom na promociji stabilnog i dugoročnog razvoja odnosa dve zemlje.



Drugo, dve zemlje trebalo bi da budu otvoreni i obostrano korisni inovativni partneri. Nova strategija razvoja nemačke vlade u oblastima tehnologije, inovacija i digitalnih tehnologija usko je usklađena sa pravcem inteligentnog, zelenog i integrisanog razvoja Kine u okviru 15. petogodišnjeg plana. Obe strane treba da ojačaju usklađenost svojih razvojnih strategija, podrže dvosmerni protok talenata, znanja i tehnologije i promovišu dijalog i saradnju u najsavremenijim oblastima kao što je veštačka inteligencija. Obe strane treba da pravilno shvate vezu između konkurencije i saradnje, traže obostrano korisne puteve saradnje i zajednički održavaju stabilnost i nesmetan rad industrijskih i lanaca snabdevanja.



Treće, dve zemlje trebalo bi da budu partneri u oblasti međuljudske razmene koji se međusobno razumeju i cene. I Kina i Nemačka su velike zemlje sa dubokim kulturnim nasleđem. Trebalo bi da jačaju međusobno učenje i razmenu između dve civilizacije, unapređuju razmenu među ljudima i konsoliduju osnovu javnog mnjenja za kinesko-nemačko prijateljstvo.



Si je naglasio da, suočene sa ubrzano promenljivim globalnim pejzažom, sve zemlje treba da budu zajedno u dobru i zlu, deleći zajedničku sudbinu. Kina i Nemačka treba da podrže ključnu poziciju Ujedinjenih nacija, ožive njihovu vodeću ulogu i preuzmu vođstvo kao branitelji multilateralizma, praktičari međunarodne vladavine prava, branitelji slobodne trgovine i zagovornici solidarnosti i saradnje. Kina podržava samostalnost i snagu Evrope i nada se da će Evropa sarađivati sa Kinom u istom pravcu, podržavati strateško partnerstvo, pridržavati se otvorenosti, inkluzivnosti i obostrano korisne saradnje, postići veći razvoj odnosa Kine i EU i dati veći doprinos svetskom miru i razvoju.



Fridrih Merc je izrazio zadovoljstvo posetom Kini tokom proslave kineskog Prolećnog festivala i poželeo kineskom narodu prosperitetnu Godinu konja. Od uspostavljanja diplomatskih odnosa, Nemačka i Kina održavaju prijateljske razmene i blisku saradnju, što donosi korist narodima obe zemlje. Nemačka neguje svoje odnose sa Kinom, čvrsto se pridržava politike jedne Kine i spremna je da sarađuje sa Kinom kako bi nastavila tradiciju prijateljstva, održala međusobno poštovanje i otvorenu saradnju, i kontinuirano produbila svestrano strateško partnerstvo između dve zemlje.



Nemačka preduzeća pridaju veliki značaj kineskom tržištu i nadaju se daljem produbljivanju saradnje sa Kinom radi postizanja obostrane koristi i zajedničkog razvoja. Međunarodna situacija prolazi kroz duboke promene, a Nemačka i Kina snose važnu odgovornost zajedničkog rešavanja globalnih izazova. Nemačka se raduje jačanju koordinacije sa Kinom, podržavanju slobodne trgovine i suprotstavljanju protekcionizmu. Razvijanje pouzdanih i trajnih ekonomskih i trgovinskih odnosa saradnje između EU i Kine je u interesu obe strane i takođe doprinosi globalnoj stabilnosti i prosperitetu. Nemačka podržava jačanje dijaloga i saradnje između EU i Kine.



Dvojica lidera su razmenili mišljenja o krizi u Ukrajini. Si Đinping je detaljnije izložio principijelni stav Kine, ističući da je ključ u traženju rešenja kroz dijalog i pregovore. Neophodno je obezbediti jednako učešće svih strana kako bi se učvrstio temelj za mir; osigurati da se legitimne zabrinutosti svih strana reše kako bi se ojačala volja za mirom, te osigurati postizanje zajedničke bezbednosti radi izgradnje trajne mirovne arhitekture.