novinar BBC-ja otkriva strahote posle onoga što je video u gradu Kulijakanu

Predsednica Meksika, Klaudija Šejnbaum, pohvalila je specijalne snage zbog "neutralisanja2 najtraženijeg narko-bosa u zemlji, Nemesija Oseguere Servantesa, poznatog kao "El Menčo".

On je preminuo u pritvoru u nedelju, ubrzo nakon hapšenja tokom krvavog obračuna u državi Halisko.

Međutim, kako je izvestio novinar BBC-ja, Kventin Somervil iz drugog žarišta kartelskog nasilja - Kulijakana u severnoj državi Sinaloa - uklanjanje moćnog vođe može izazvati novi talas nasilja dok se suprotstavljene frakcije bore za prevlast.

Grad u stalnom strahu

- Strah je svuda i strah je konstantan - kaže bolničar Ektor Tores (53), sedeći na prednjem sedištu ambulantnih kola u Kulijakanu.

Upravo su se vratili sa mesta pucnjave u garaži u centru grada. Vlasnik je ležao mrtav u svojoj kancelariji, dok se krv širila po belim pločicama. Njegova supruga je uplakana utrčala, ali pomoći nije bilo.

Poslednjih godinu i po dana, Sinaloa kartel - jedan od najvećih i najstrašnijih narko-kartela na svetu - vodi unutrašnji rat, nakon što je sin jednog od vođa izdao drugog.

Uklanjanje jednog od ključnih lidera, Ismaela Zambade, poznatog kao "El Majo", koji je sada u zatvoru u SAD, izazvalo je haos širom Sinaloe.

Bolničari kažu da nasilje nikada nije bilo gore. Broj intervencija porastao je za više od 70% prošle godine. U gotovo svakom slučaju na koji su izlazili - zatekli bi telo i porodicu koja traži odgovore.

Brutalne poruke kartela

Otmice su česte, a sudbina žrtava često gora od smrti. Tela sa znakovima mučenja ostavljaju se na javnim mestima, uz poruke suparničkim frakcijama. Jedna takva poruka optužuje žrtvu za izdaju i upozorava: "Dolazimo po ostale".

Kulijakan je, uprkos nasilju, bogat grad, pun tržnih centara i parkova. Ali i ta mesta postaju mesta zločina.

Novinar Ernesto Martinez, koji 27 godina prati nasilje u regionu, kaže da ni pojačano prisustvo policije i vojske nije smanjilo broj ubistava - u proseku pet do šest dnevno.

"Neka se pobiju međusobno"

Jedna frakcija kartela, sa kojom je BBC razgovarao pod uslovom anonimnosti, tvrdi da je jedino rešenje da se vlada povuče i dopusti da se frakcije međusobno poubijaju dok ne ostane samo jedna.

- Da, nevini ljudi ginu - priznao je jedan od njih, dok je drugi bio još brutalniji: "Rat će se nastaviti. Ništa se neće smiriti dok ne ostane samo jedna strana."

Majke koje traže nestale

Nasilje povećava i broj nestalih. Rejnalda Pulido traži svog sina Havijera Ernesta, nestalog 2020. godine. Ona predvodi grupu "Majke uzvraćaju udarac", koja pretražuje teren u potrazi za masovnim grobnicama.

Žene sa majicama na kojima su fotografije nestalih pretražuju polja uz vojnu pratnju, tražeći tragove prekopane zemlje i miris raspadanja tela.

- Majka će uvek tražiti svoje dete, makar do kraja sveta - kaže Pulido kroz suze.

Fentanil - koren problema

Koren patnje i sveg problema u Kulijakanu je trgovina fentanilom. U podrumu pod kontrolom kartela, jedan proizvođač pokazao je pakete belog praha namenjene tržištu SAD.

Svaki kilogram vredi oko 20.000 dolara, a u gradovima poput Njujorka cena raste i do 29.000 dolara. Američki predsednik Donald Tramp označio je kartel kao terorističku organizaciju i fentanil kao "oružje za masovno uništenje", preteći Meksiku direktnom vojnom intervencijom. Proizvođač, međutim, tvrdi da će se proizvodnja nastaviti dok god postoji potražnja: "Dok ima potrošača, biće i nas."

Odgovor vlasti

Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum izjavila je da vlada pokušava da zaštiti civile i da je nasilje posledica unutrašnjeg sukoba u kartelu Sinaloa. Vlada tvrdi da je prepolovila dotok fentanila u SAD.

Život između metaka

U poslednjem incidentu kojem su bolničari prisustvovali, dvojica prolaznika pogođena su u unakrsnoj vatri. Obojica su preživela - prvi preživeli koje su bolničari zatekli još od novembra.

Dok su skidali krvave rukavice i palili cigaretu, Ektor je tiho rekao: "Ovo su prvi koje smo našli žive posle mnogo meseci."