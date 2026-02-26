Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je danas ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da mora da više poštuje Budimpeštu i da treba da otvori naftovod "Družba".

"Gospodine predsedniče, već četiri godine niste u stanju da prihvatite stav suverene mađarske vlade i mađarskog naroda u vezi sa rusko-ukrajinskim ratom. Već četiri godine radite na tome da Mađarsku uvučete u rat između vaše zemlje i Rusije. Tokom tog vremena dobili ste podršku Brisela i obezbedili podršku mađarske opozicije", naveo je Orban na platformi X.

On je dodao da vidi da "Brisel i mađarska opozicija" koordiniraju napore kako bi doveli proukrajinsku vladu na vlast u Mađarskoj.

Postupci Kijeva protiv interesa Mađarske

"Poslednjih dana blokirali ste naftovod 'Družba', koji je od ključnog značaja za snabdevanje Mađarske energijom. Vaši postupci su protiv interesa Mađarske i ugrožavaju sigurno i pristupačno snabdevanje energijom mađarskih porodica. Zato vas pozivam da promenite svoju antimađarsku politiku!

Mi, mađarski narod, nismo odgovorni za situaciju u kojoj se Ukrajina nalazi. Saosećamo sa ukrajinskim narodom, ali ne želimo da učestvujemo u ratu. Ne želimo da finansiramo ratne napore niti da plaćamo skuplju energiju.

Pozivam vas da odmah ponovo otvorite naftovod "Družba" i da se uzdržite od daljih napada na energetsku bezbednost Mađarske", istakao je Orban.