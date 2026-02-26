Slušaj vest

Najveći američki ratni brod, nosač aviona "USS Džerald R. Ford“, napustio je u četvrtak pomorsku bazu NATO na Kritu i uputio se ka Bliskom istoku, dok američke snage jačaju prisustvo usled tenzija sa Iranom.

Nuklearni „Ford“ proveo je četiri dana u bazi Suda Bej radi dopune zaliha, pre nego što je isplovio ka istočnom Mediteranu. Očekuje se da će stići u Izrael u roku od 24 sata.

„Ford“ bi trebalo da se pridruži nosaču aviona „USS Abraham Linkoln“ i njegovoj pratnji, koji su prošlog meseca stigli na Bliski istok.

U službu je uveden 2017. godine. „Ford“, dug 334 metra, ima kapacitet veći od 100.000 tona i posadu od gotovo 4.600 članova.

Prema navodima američkog Nacionalnog javnog radija, brod takođe ima hronične probleme sa kvarovima na toaletima.

Američki nosač aviona Džerald Ford Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia, EPA, Profimedia

Poslednji put kada su Sjedinjene Američke Države rasporedile dva nosača aviona na Bliski istok bilo je u junu 2025. godine, tokom bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja.

(Kurir.rs/Katimerini/P.V.)

