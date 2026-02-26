NAJVEĆA AMERIČKA "ZVER" ISPLOVILA IZ NATO LUKE! Do sutra u Izraelu - kreće se ka Iranu! (VIDEO)
Najveći američki ratni brod, nosač aviona "USS Džerald R. Ford“, napustio je u četvrtak pomorsku bazu NATO na Kritu i uputio se ka Bliskom istoku, dok američke snage jačaju prisustvo usled tenzija sa Iranom.
Nuklearni „Ford“ proveo je četiri dana u bazi Suda Bej radi dopune zaliha, pre nego što je isplovio ka istočnom Mediteranu. Očekuje se da će stići u Izrael u roku od 24 sata.
„Ford“ bi trebalo da se pridruži nosaču aviona „USS Abraham Linkoln“ i njegovoj pratnji, koji su prošlog meseca stigli na Bliski istok.
U službu je uveden 2017. godine. „Ford“, dug 334 metra, ima kapacitet veći od 100.000 tona i posadu od gotovo 4.600 članova.
Prema navodima američkog Nacionalnog javnog radija, brod takođe ima hronične probleme sa kvarovima na toaletima.
Poslednji put kada su Sjedinjene Američke Države rasporedile dva nosača aviona na Bliski istok bilo je u junu 2025. godine, tokom bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja.
(Kurir.rs/Katimerini/P.V.)