Američki predsednik Donald Tramp prozvao je demokratske kongresmenke Ilhan Omar i Rašidu Tlaib, kao i glumca Roberta de Nira.

"Kada gledate Ilhan Omar i Rašidu Tlaib sa NISKIM IQ-om kako su sinoć nekontrolisano vrištal

e na veoma elegantnom obraćanju o stanju nacije, tako važnom i lepom događaju, imale su izbuljene, zakrvavljene oči kao lude osobe, LUĐACI, mentalno poremećene i bolesne koje, iskreno, izgledaju kao da bi trebale biti institucionalizovane", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

„Kada neko može tako da se ponaša, a znamo da su pokvarene i korumpirane političarke, tako loše za našu zemlju, trebalo bi da ih pošaljemo nazad odakle su došle. Što pre, to bolje. One mogu samo da štete Sjedinjenim Američkim Državama, ne mogu učiniti ništa da im pomognu", dodao je Tramp.

"Robert je bolesniji od Rozi O'Donel"

"Zapravo bi trebalo da sednu na brod sa Robertom de Nirom, još jednom bolesnom i dementnom osobom za koju verujem da ima izuzetno nizak IQ i koja nema apsolutno nikakvu ideju šta radi ili govori, a deo toga je ozbiljno kriminalan!

Kada sam ga sinoć gledao kako se slama u suzama, poput deteta, shvatio sam da je možda još bolesniji od lude Rozi O'Donel, koja je trenutno u Irskoj i pokušava da smisli kako da se vrati u naše prelepe Sjedinjene Države.

Jedina razlika između De Nira i Rozi jeste to što je ona verovatno nešto pametnija od njega, što i nije neko postignuće. Dobra vest je da je Amerika sada veća, bolja, bogatija i snažnija nego ikada pre, i to ih izluđuje“, zaključio je Tramp.

Što se tiče De Nira, Trampu je zasmetalo njegovo učešće na događaju „State of the Swamp“, koji su demokrate u utorak uveče organizovale u Vašingtonu kao kontraprogram predsednikovom govoru o stanju nacije.