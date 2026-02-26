Slušaj vest

Poplave i klizišta raselili su oko 3.600 ljudi u gradovima Žuiz de Fora i Uba, udaljenim jedan od drugog oko 110 kilometara, dok se 21 osoba i dalje vodi kao nestala. Broj poginulih u poplavama u Brazilu, u državi Minas Gerais, porastao je na 46.

1/15 Vidi galeriju Poplave u Brazilu Foto: Silvia Izquierdo/AP, ANDRE COELHO/EFE, Silvia Izquierdo/AP

Porodična tragedija

Stanovnik Žuiz de Fore, Rikardo Dutra, primao je saučešće rodbine i prijatelja tokom sahrane svog 11-godišnjeg sina Bernarda Lopeza Dutre. Istovremeno brine za ćerku i suprugu, koje su hospitalizovane.

- Pokušavam da sastavim delove svog života - rekao je.

Osećaj nemoći

Kako su kiše oslabile u utorak uveče, vlasti i volonteri pomagali su stanovnicima koji su ostali bez domova i najmilijih.

Gradonačelnica Žuiz de Fore, Margarida Salomao, pozvala je ljude koji žive u rizičnim područjima da napuste svoje domove i potraže pomoć u skloništima koje je organizovala gradska uprava, dok je u gradu i dalje na snazi stanje elementarne nepogode.

Savezna vlada Brazila ubrzala je dopremanje humanitarne pomoći i medicinskih timova u pogođeni region, navodi se u zvaničnom saopštenju.

- Koliko god da se trudite, u jednom trenutku se osećate nemoćno. Vidite ljude zarobljene u ruševinama i shvatite da ne možete učiniti više, vaša pomoć ima granice - rekao je Nalvan Luiz, prijatelj porodice Dutra.

Najkišovitiji februar u istoriji grada

Letnji period u Brazilu, od decembra do marta, obeležen je intenzivnim padavinama, olujama, poplavama i klizištima.