Četiri osobe koje su ubili kubanski graničari na gliseru registrovanom u SAD bili su kubanski državljani koji su živeli u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je vlada Kube.

U saopštenju objavljenom na internetu, kubansko Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da su putnici glisera - četvoro poginulih i šestoro ranjenih, svi kubanski državljani - otvorili vatru na plovilo kubanske Obalske straže koje im je prišlo u blizini ostrva kod severne obale zemlje u sredu.

Tvrdnje o terorističkoj infiltraciji

Prema navodima vlasti u Havani, deset osoba na brodu, od kojih su neki imali krivične dosijee, bilo je naoružano i nameravali su da "izvedu infiltraciju u terorističke svrhe".

Na plovilu su, kako se navodi, pronađeni pištolji, automatske puške, improvizovane eksplozivne naprave i druga taktička oprema.

Ministarstvo je identifikovalo šestoro preživelih, koji su pritvoreni, kao i jednu od poginulih osoba. Takođe je navedeno da je uhapšena i jedanaesta osoba koja je, prema tvrdnjama vlasti, priznala umešanost u navodnu zaveru.

U ranijem saopštenju na mreži "Iks", Ministarstvo je navelo da je plovilo registrovano na Floridi (oznaka FL7726SH) uočeno u blizini Kajо Falkones, u provinciji Vilja Klara.

Kada je kubanski patrolni čamac sa pet pripadnika granične službe prišao radi identifikacije, "posada prekršioca otvorila je vatru" i ranila komandanta kubanskog plovila.

- Kao posledica sukoba, u trenutku sastavljanja ovog izveštaja, četiri napadača na stranom plovilu su poginula, a šest je ranjeno - navodi se u saopštenju.

Reakcija Sjedinjenih Država

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da SAD istražuju ovaj "krajnje neuobičajen" incident i da će nezavisno utvrditi činjenice.

Rubio je naglasio da plovilo nije prevozilo osoblje američke vlade i da će američka Obalska straža sprovesti sopstvenu istragu u području incidenta.

- Veoma je neuobičajeno videti oružane sukobe na otvorenom moru. To nije nešto što se dešava svakog dana - rekao je on.

Rastuće tenzije i političke reakcije

Incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Havane. Kuba se suočava sa produbljenom krizom goriva, dodatno pogoršanom američkom blokadom isporuka nafte iz Venecuele.

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da će ublažiti pojedine transakcije malog privatnog sektora, uključujući prodaju nafte, kako bi "podržalo kubanski narod u komercijalne i humanitarne svrhe".

Događaj je izazvao burne reakcije među političarima sa Floride. Kongresmen Karlos Himenez zatražio je istragu, nazvavši incident "masakrom". Državni tužilac Floride Džejms Utmajer poručio je da će pokrenuti lokalnu istragu.

Senator Rik Skot pozvao je na "potpunu istragu ovog duboko zabrinjavajućeg slučaja" i dodao da "komunistički režim na Kubi mora da odgovara".