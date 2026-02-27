Slušaj vest

Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski upozorio je danas da Rusija ne želi mir već kapitulaciju Ukrajine i da se ni tu neće zaustaviti, kao a da međunarodni poredak uzdrman u temeljima i turbulencije u svetu ne ostavljaju Varšavi prostor za luksuz pasivnosti.

"Svi smo svesni opasnosti. Situacija je ozbiljna. Svest o opasnosti može da parališe. Ne možemo da dopustimo sebi luksuz da ostanemo paralisani", kazao je Sikorski poslanicima Sejma, donjeg doma poljskog parlamenta.

Sikorski je upozorio da neki saveznici ne isključuju scenario da Rusija napadne NATO, kako je rekao, ne za dve ili tri godine, već još ove godine.

"Kremlj neće popustiti. Testiraće dalje granice. Putin ne želi mir, želi samo kapitulaciju", kazao je Šikorski i podsetio da je Evropa već sada meta ruskih hibridnih napada - sajber napada, konkretno na Poljsku dve hiljade do tri hiljade dnevno, diverzija i sabotaža i masovnog širenja dezinformacija na internetu.

"Cilj neprijatelja je da preplaši, unese razdor"

"Cilj neprijatelja je jednostavan. Da preplaše, unesu razdor, huškaju jedne protiv drugih razne grupe Poljaka, da oslabe poverenje u političare i vlast. Poljaci od najmlađeg do najstarijeg moraju da nauče kako da izađu na kraj sa opasnostima na internetu. Patriotska je obaveza da se bude svestan ko, šta i s kakvim ciljem objavljuje", rekao je.

Šikorski je svima u Poljskoj koji misle da se pomoć Ukrajini ne isplati, poručio da treba da shvate da je slobodna Ukrajina kao deo Zapada šansa i prilika i za njihovu domovinu.

"Šansa da izbijemo zube ruskom imperijalizmu, da ojačamo zajedničku odbranu, za intenzivnu trgovinsku razmenu, zajedničke projekte u odbrambenoj industriji za angažovanje naših preduzeća. U ratu u Ukrajini nije u pitanju samo nezavisnost te države već ko će biti treći najjači igrač u svetu uz SAD i Kinu - Rusija ili Evropa", kazao je Šikorski.