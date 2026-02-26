Slušaj vest

Stanovnike Vrhnika u Sloveniji jutros je šokirao prizor mrtvog psa obešenog na predizborni plakat stranke Gibanje Svoboda (Pokret Sloboda).

Iz stranke su oštro osudili postupak nepoznatog počinioca, poručivši da to nije politička kampanja, već "moralno dno" koje se ne sme normalizovati u slovenačkom javnom prostoru, prenosi 24ur.com.

Oštra osuda iz Pokreta Sloboda

- Potreseni smo i šokirani. Mrtva životinja na našem bilbordu. U Pokretu Sloboda najoštrije osuđujemo ovakve izopačene i nehumane prakse u kojima se za političke obračune zloupotrebljavaju čak i leševi životinja - naveli su iz stranke.

Glavni sekretar stranke Matej Grah ocenio je da je reč o prizorima "kakvi se viđaju u autoritarnim režimima sa ciljem zastrašivanja".

Reagovao i direktor Zavoda za šume

O incidentu se oglasio i direktor slovenačkog Zavoda za šume, Gregor Danev.

- Odnos prema životinjama mnogo govori o nama. Govori koliko saosećanja imamo, koliko poštovanja prema životu i koliko odgovornosti prema svetu koji zajedno stvaramo. Kod kuće imam psa i mačku i ne mogu ni da zamislim da bi neko bio sposoban da učini tako nešto - rekao je.

Dodao je da životinja nije sredstvo za slanje poruke niti simbol, već živo biće.

- Ako kao društvo odmahnemo rukom na ovakva dela, gubimo nešto suštinsko - osećaj za granicu između neslaganja i nasilja, između protesta i okrutnosti. Politika nikada ne sme postati izgovor za dehumanizaciju ili, u ovom slučaju, desenzibilizaciju - poručio je Danev.