Predsednik i izvršni direktor Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende objavio je danas da podnosi ostavku pošto je nezavisna istraga utvrdila njegove veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epsajnom, prenosi Rojters.

Brende je predsednik Svetskog ekonomskog foruma od 2017. godine, a odluku o ostavci doneo je pošto su dokumenti američkog Ministarstva pravde pokazali da je imao tri poslovne večere sa Epstajnom i održavao imejl i SMS komunikaciju sa osramoćenim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom.

Džefri Epstajn  Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

"Zahvalan sam za neverovatnu saradnju sa kolegama, partnerima i članicama Foruma i verujem da je sada vreme da se nastavi rad bez ometanja", naveo je u ostavci Brende, koji je ranije bio norveški ministar inostranih poslova.

Brende nije pominjao svoje veze da Epstajnom.

Svetski ekonomski forum je saopštio da će Alojs Cvingi biti vršilac dužnosti predsednika i izvršni direktor Foruma, kao i da će Odbor poverenika nadgledati tranziciju, uključujući potom i proces izbora novog predsednika i izvršnog direktora.

(Kurir.rs/Fonet)

