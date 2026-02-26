Slušaj vest

Na prometnoj raskrsnici u američkom gradu Omaha, u saveznoj državi Nebraska, urušio se deo kolovoza, a dva automobila sa putnicima upala su u novonastalu rupu, pokazuju snimci s nadzornih kamera koje je objavila gradska policija.

Na snimcima se vidi trenutak kada se asfalt iznenada urušava pod vozilima koja su prolazila kroz raskrsnicu, nakon čega automobili propadaju u otvorenu rupu.

Nadležne službe zatvorile su saobraćajnicu zbog opasnosti od daljeg urušavanja. Uprkos dramatičnim scenama, u incidentu nije bilo povređenih. Vozači su uspeli da izađu iz vozila bez težih posledica, a hitne službe su brzo obezbedile područje.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

