Na prometnoj raskrsnici u američkom gradu Omaha, u saveznoj državi Nebraska, urušio se deo kolovoza, a dva automobila sa putnicima upala su u novonastalu rupu, pokazuju snimci s nadzornih kamera koje je objavila gradska policija.

Na snimcima se vidi trenutak kada se asfalt iznenada urušava pod vozilima koja su prolazila kroz raskrsnicu, nakon čega automobili propadaju u otvorenu rupu.