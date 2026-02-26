Slušaj vest

Iako su stvarne mogućnosti rakete FP-5 "Flamingo" predmet debate, napadi na ciljeve duboko u Rusiji mogu signalizirati da bi Ukrajina mogla da proširi upotrebu raketa za napade na druge ciljeve visokog značaja.

Generalštab je 21. februara potvrdio upotrebu raketa "Flamingo" u noćnom napadu na rusku fabriku raketa Votkinsk, koja se nalazi oko 1.400 kilometara od Ukrajine.

Iz Kijeva je glasno govoreno o "Flamingu" od leta 2025. godine, a predsednik Volodimir Zelenski ga je nazvao "najuspešnijom raketom" ukrajinske proizvodnje sa dometom od 3.000 kilometara. Tada je tvrdio da će masovna proizvodnja raketa "Flamingo" početi tokom zime 2025-2026.

Ukrajina je prvi put izvestila o raspoređivanju Flaminga u novembru 2025. godine, ali Kijev ostaje tajnovit o specifikacijama rakete ili načinu njihove upotrebe.

Sve što je do sada objavljeno o napadu od 20. do 21. februara, uključujući video snimke lansiranja Flaminga i udara u metu, ukazuje na upotrebu Flaminga, a ne drugog potencijalnog oružja, prema rečima Fabijana Hofmana, istraživača na Univerzitetu u Oslu koji se bavi raketnom tehnologijom, nuklearnom strategijom i odbrambenom politikom.

- Napad u petak uveče označava prvi put da je Ukrajina uspešno pogodila glavnu metu ruske raketne industrije direktno koristeći teške raketne kapacitete - napisao je Hofman u svom blogu objavljenom 25. februara.

Dok se Ukrajina do sada u velikoj meri oslanjala na dronove dugog dometa za napade na važne mete unutar Rusije, Hofman je rekao da će to verovatno povećati i zavisnost od raketnih sistema poput Flaminga kako bi se "dopunio arsenal za duboke udare", u naporima da se probije ruska protivvazdušna odbrana.

Nadjačana po broju ljudi i naoružanju na bojnom polju, Ukrajina je pokušala da smanji kapacitete ruske vojske iz daljine, redovno ciljajući vojne objekte, rafinerije nafte i vazduhoplovne baze dronovima domaće izrade.

Direktan uticaj na rusku vojsku, koja je trenutno u ofanzivi na više pravaca fronta, teško je proceniti. Ukrajina je počela da povećava proizvodnju dronova i raketa dugog dometa, jer su zapadni saveznici oklevali da obezbede mogućnost dubokih udara, navodeći strah od ruske odmazde.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Efrem Lukatsky/AP

Buduće oslanjanje Ukrajine na Flamingo zavisi od proizvodnih kapaciteta njegovog proizvođača, Fajerpointa, i mogućnosti rakete, rekao je Hofman.

Nekoliko faktora je moglo uticati na proizvodne kapacitete Flaminga.

Izgleda da je Rusija takođe ciljala objekte Fajerpointa u svojim napadima na Ukrajinu.

Zelenski je u intervjuu od 23. februara rekao da je ruski napad na ukrajinski proizvodni pogon privremeno odložio lansiranje raketa Flamingo, potvrđujući da je fabrika koja ih proizvodi pogođena.

- Došlo je do kašnjenja u proizvodnji. Kasnije je proizvodnja nastavljena i određeni broj raketa je napravljen - rekao je Zelenski nemačkoj televizijskoj stanici Tagešau.

Zelenski je naglasio da Ukrajina očekuje da će proizvodnja Flaminga nastaviti da raste uprkos napadu na fabriku, rekavši da su rakete već korišćene u napadima na ciljeve unutar Rusije