Jedna kineska kompanija i njen direktor postali su viralni na društvenim mrežama u Kini nakon što su zaposlenima podelili 180 miliona juana (oko 26 miliona američkih dolara) novogodišnjih bonusa, od ukupno 270 miliona juana dobiti, piše SCMP.

Reč je o kompaniji Henan Kuangshan Crane Co., Ltd., koja je 13. februara održala godišnju proslavu, tokom koje je više od 60 miliona juana (oko 8,7 miliona dolara) podeljeno u gotovini na licu mesta.

Gala večera za 7.000 ljudi i bonus koji sami broje

Za događaj je bilo postavljeno 800 banket stolova za oko 7.000 ljudi. Zaposleni su pozivani na binu kako bi primili nagrade, a u pojedinim interaktivnim aktivnostima sami su brojali novac i onoliko koliko bi izbrojali, toliko su mogli da ponesu kući.

Na snimcima koji kruže internetom vide se zaposleni kako broje novčanice raspoređene po dugim stolovima, dok drugi na bini nose svežnjeve novca u naručju, pri čemu su neki jedva uspevali da zadrže sav iznos.

"Donesite gotovinu, dajte svima još 20.000 juana"

Tokom proslave, direktor kompanije Cui Peijun obratio se finansijskom sektoru sa bine:

- Zašto delimo mašine za pranje veša? Mislite da je cena zlata porasla? Prethodnih godina davali smo ogrlice i prstenje. Donesite gotovinu i dajte svima još 20.000 juana (oko 2.800 dolara).

Uključujući i bonuse isplaćene onlajn, ukupna godišnja isplata premašila je 180 miliona juana.

Skoro 70 odsto profita podeljeno zaposlenima

Kompanija je u 2025. godini ostvarila profit od 270 miliona juana, što znači da je gotovo 70 odsto dobiti podeljeno među 7.000 zaposlenih.

Preduzeće je osnovano u septembru 2002. godine i bavi se proizvodnjom i servisiranjem kranova i opreme za rukovanje materijalom, sa poslovanjem u više od 130 zemalja širom sveta.

Cui poseduje oko 98,88 odsto vlasničkog udela u kompaniji. U 2024. godini kompanija je zabeležila neto dobit od 260 miliona juana (oko 38 miliona dolara), od čega je 170 miliona juana podeljeno zaposlenima.

U martu prošle godine, povodom Međunarodnog dana žena, kompanija je dodelila gotovo 1,6 miliona juana (oko 230.000 dolara) bonusa za 2.000 zaposlenih žena.

"Nije da volim da delim novac"

Zbog česte prakse deljenja gotovinskih nagrada i beneficija, korisnici društvenih mreža prozvali su Cuija "šefom koji najviše voli da deli novac".

Odgovarajući na taj nadimak, Cui je rekao:

- Nije da volim da delim novac, već razumem da su mladi ljudi opterećeni kreditima za automobile i stambenim zajmovima, i svaka pomoć koju možemo da pružimo znači im mnogo.

Njegov potez izazvao je reakcije kod brojnih ljudi u Kini.

- Ovo je pravi Bog bogatstva u ljudskom svetu. Nadamo se da će biti više ovakvih kompanija i preduzetnika - napisao je jedan čovek.

- Zar ovo nije efikasnije od reklame? Tretirajte zaposlene dobro i oni će raditi više i kvalitetnije. Ovakav šef zaslužuje titulu nacionalnog uzornog radnika - napisao je drugi.