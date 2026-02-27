Slušaj vest

Indijski premijer Narendra Modi izjavio je danas, na kraju dvodnevne posete Izraelu, da su se dve zemlje složile da “na svetu nema mesta terorizmu, u bilo kakvom obliku”.

Zajedno ćemo se suprotstaviti terorizmu, rekao je Modi na konferenciji za medije sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

Humanost nikada ne sme postati žrtva sukoba, poručio je Modi, javlja AFP.

Modi je juče stigao u Izrael, gde je razgovarao sa Netanjahujom.

(Kurir.rs/Fonet)

