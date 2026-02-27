Zajedno ćemo se suprotstaviti terorizmu, rekao je Modi na konferenciji za medije sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
MODI PORUČIO NA ODLASKU IZ IZRAELA: Nema mesta terorizmu, u bilo kakvom obliku!
Indijski premijer Narendra Modi izjavio je danas, na kraju dvodnevne posete Izraelu, da su se dve zemlje složile da “na svetu nema mesta terorizmu, u bilo kakvom obliku”.
Humanost nikada ne sme postati žrtva sukoba, poručio je Modi, javlja AFP.
Modi je juče stigao u Izrael, gde je razgovarao sa Netanjahujom.
(Kurir.rs/Fonet)
