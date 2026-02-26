novi iskorak rusa u ratnom nadmudrivanju sa ukrajincima

Ruski FPV dron (First Person View, bespilotna letelica sa kamerom), kojim se upravlja putem optičkog kabla stigao je do severnih oboda Harkova, čime je, prema navodima ukrajinskih zvaničnika od 25. februara, ukazano na rastuću pretnju drugom po veličini gradu u Ukrajini.

Serhij "Fleš" Beskrestnov, savetnik ukrajinskog ministra odbrane i stručnjak za vojne radio-tehnologije, izjavio je da incident pokazuje "stvarne pretnje".

Upozorio je da klasična detekcija zasnovana na elektronskom izviđanju neće funkcionisati protiv dronova kojima se upravlja putem optičkog vlakna.

Potreba za novim sistemima odbrane

Beskrestnov je naveo da bi radar mogao da pomogne, ali da ne predstavlja univerzalno rešenje protiv niskoletećih FPV dronova. Dodao je da bi Ukrajina trebalo da razmotri i akustični nadzor kako bi se obezbedila rana upozorenja.

Regionalno tužilaštvo u Harkovu saopštilo je da se napad dogodio oko 15 časova u gradskom okrugu Kijevski, gde je FPV dronsa optičkim kablom dužine 33 cm udario u drvo.

Prema navodima tužilaca, ovo je prvi zabeleženi slučaj upotrebe FPV drona sa optičkim kablom u Harkovu od početka rata.

Šira pretnja i porast napada dronovima

U odvojenom razvoju događaja, Beskrestnov je rekao da je video još jedan snimak koji kruži po ruskim kanalima, a koji sadrži pretnje napadima na Harkov FPV dronovima sa optičkim upravljanjem, što se uklapa u rusku poruku o širenju upotrebe optike za napade na grad.

Ukrajinske vlasti i lokalni mediji izveštavaju o širem porastu napada FPV dronovima u Harkovskoj oblasti, uključujući udare na civilna vozila i stanovnike pograničnih zajednica.