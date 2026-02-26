Slušaj vest

Odgovarajuće poruke snimljene su u četvrtak u 12:32 i 13:55 po moskovskom vremenu. Prethodni signal bila je reč "korukski", koja se čula 23. februara.

UVB-76 je vojna radio stanica stvorena 1970-ih. Prvenstveno emituje kratak signal, zbog čega se ponekad naziva "Zujalica".

Šta se krije iza misterioznih radio signala?

Iako prava priroda prenosa nikada nije otkrivena, spekuliše se da je povezan sa sistemom "Mrtva ruka" ili "Perimetar". Sistem "Mrtva ruka" je način za automatsko lansiranje ruskog nuklearnog arsenala u slučaju atomskog napada na zemlju.

Još od hladnog rata se spekuliše da se radio stanica nalazi nedaleko od mesta Povarovo.

Svrha stanice nije objašnjena od strane ruskih vlasti. Međutim, Rimantas Plejkis, bivši ministar komunikacija i informatike Republike Litvanije, napisao je da je svrha glasovnih poruka da se potvrdi da su operateri na prijemnim stanicama u pripravnosti.

Postoji spekulacija objavljena u "Ruskom časopisu za nauke o Zemlji" da opservatorija meri promene u jonosferi emitovanjem signala na 4.625 kHz, istoj frekvenciji emitovanja kao i "zujalica".

Jedno moguće tumačenje je da glasovne poruke predstavljaju vojnu komunikaciju. Mogućnost da je stanica brojčani sistem za obaveštajne agencije, kao što su FSB, neki smatraju malo verovatnom, jer se poruke javljaju u naizgled nepredvidivim vremenima.

Pored toga, statička frekvencija od 4.625 kHz i niska snaga predajnika verovatno nisu pogodne za pouzdanu komunikaciju na velikim udaljenostima.