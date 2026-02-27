Slušaj vest

Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola istakla je da želi da Bela kuća zna da njeni pokušaju da utiče na izbore u Evropi nisu dobrodošli.

Mecola je rekla da se EU neće izjašnjavati o tome ko bi, po njima, trebalo da pobedi na izborima u SAD na polovini mandata predsednika Donalda Trampa u novembru, a da se američki zvaničnici ponašaju drugačije.

Ona je podsetila da je američki državni sekretar Marko Rubio ranije ovog meseca u Budimpešti podržao premijera Mađarske Viktora Orbana pred parlamentarne izbore u toj zemlji u aprilu.

"To je diskusija koju često imamo sa našim američkim kolegama - kao što im ne bismo govorili šta da rade u novembru... ovo bi bio neki naš način da zatražimo nešto zauzvrat", rekla je Mecola.

"Sve zemlje EU da same odlučuju"

Ona je istakla da želi da građani u svim zemljama EU mogu da odlučuju na slobodnim i poštenim izborima dodajući da EU ima alate da se bori ako primeti mešanje spolja ili manipulaciju.

Kako piše Politiko, komentari predsednice Parlamenta stižu u trenutku kada američke diplomate sprovode novu Strategiju nacionalne bezbednosti Bele kuće koja uključuje cilj naginjanja evropske politike ka prioritetima pokreta MAGA.

U praksi će ta strategija uključiti podršku "patriotskim" partijama za koje se smatra da su usklađene sa Trampom po pitanju migracija i društvenih vrednosti.

Takve partije su, na zaprepašćenje američkih visokih zvaničnika, trenutno isključene iz pozicija moći u Evropskom parlamentu, kao i u nekim prestonicama EU.