Parlamentarni izbori u Danskojbiće održani 24. marta, saopštila je premijerka Mete Frederiksen.

Birači će tada odlućiti ko će naredne četiri godine biti u parlamentu sa 179 mesta - 175 pripada poslanicima koji predstavljaju Dansku, dok po dva mesta idu poslanicima iz dve poluautonomne danske teritorije - Grenlanda i Farskih Ostrva.

Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

Opšti izbori moraju se održati svake četiri godine, ali premijerka može da raspusti parlament i sazove izbore u bilo kom trenutku.

Poslednji izbori održani su 1. novembra 2022. godine i rezultirali su koalicijom tri stranke koja spaja levi i desni spektar.

Frederiksen, socijaldemokratkinja, vodi Dansku od sredine 2019. godine.

Protesti u Danskoj zbog situacije oko Grenlanda Foto: Emil Helms/RITZAU SCANPIX

Trenutno vodi vladu koja se sastoji od Liberalne stranke ministra odbrane Troelsa Lunda Poulsena i centrističke stranke Moderate ministra spoljnih poslova Larsa Lokea Rasmusena, bivšeg premijera.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

