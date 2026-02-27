Slušaj vest

Grčki ministar finansija Kirijakos Pjerakakis predstavio je novi zakon, koji strogim kaznama i gašenjem ilegalnih sajtova i kockarnicatreba da iskoreni ilegalne igre na sreću i kockanje, piše danas grčki Katimerini.

Zakonomm, vlada želi da suzbije ilegalno tržište kockanja u Grčkojna kojem se godišnje obrne oko 1,6 milijardi evra.

Prema podacima Grčke komisije za igre na sreću (EEEP), u 2024. godini je gotovo 800.000 Grka učestvovalo u igrama na sreću na ilegalnim sajtovima, u ilegalnim okupljalištima ili kasinima, piše Katimerini.

Komisija je sastavila crnu listu ilegalnih onlajn platformi na kojoj je čak 11.000 sajtova. Stručnjaci komisije, prema pisanju lista, stalno nadziru internet i na njemu svakodnevno otkrivaju nove ilegalne sajtove za kockanje.

Vlada planira da ranjive korisnike zaštiti i od agresivnih kockarskih sajtova iz inostranstva, piše Katimerini.

Prema nacrtu zakona, osobe koje bez licence organizuju igre na sreću, suočiće se sa novčanim kaznama ili zatvorom, a u slučaju da je sa igrama povezano i kockanje, vinovnike očekuju ozbiljne zatvorske kazne ili visoke globe.

Dnevnik piše da zakon daje vlastima ovlašćenje da zatvore preduzeća koja se ne pridržavaju zakona, kao i ilegalna okupljališta za kockanje i kasina.

Novac stečen organizovanjem ilegalnog kockanja država će zapleniti, a policija će redovno sprovoditi racije u svim većim grčkim gradovima.

Primarni cilj oštrijeg zakona nije samo puko povećanje poreskih prihoda, nego i zaštita potrošača. Katimerini navodi da nelicencirane platforme za igre na sreću često kradu lične podatke korisnika, i da nekada odbijaju i da isplate osvojene iznose.

Zbog činjenice da sajtovi nisu licencirani, prevareni korisnici nemaju kome da se obrate niti uživaju pravnu zaštitu.

Licencirani operateri igara na sreću moraće da se pridržavaju strogih pravila kao što su maksimalni dozvoljeni iznosi kockanja.