Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u razgovoru sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim da želi da se rat sa Rusijom završi u roku od mesec dana, kako bi mirovni sporazum mogao biti postignut do leta, prenose američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa sadržajem razgovora.

Poziv je trajao 30 minuta i bio je to prvi direktan kontakt Trampa i Zelenskog od njihovog susreta na forumu u Davosu krajem januara.

Razgovor je obavljen dan nakon četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu i dan pre nego što će se Trampovi izaslanici – njegov zet Džared Kušner i Stiv Vitkof – sastati sa pregovaračkim timom Ukrajine u Ženevi. Oni su takođe učestvovali u ovom telefonskom razgovoru.

Razgovor bio prijateljski i pozitivan

Izvori navode da je razgovor bio veoma prijateljski i pozitivan. Ukrajinski predsednik je zahvalio Trampu na pomoći i naglasio da samo on može uticati na Putina da zaustavi rat. Zelenski je izrazio nadu da će se rat završiti ove godine, na šta je Tramp odgovorio da sukob traje predugo i da bi želeo da se on okonča u narednih mesec dana.

1/6 Vidi galeriju Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Jedna od tema bila je i mogućnost trilateralnog sastanka lidera. Zelenski je ranije izjavio da se preostale razlike u vezi sa teritorijalnim pitanjima mogu rešiti direktnim razgovorima između njega, Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina. Tramp je obećao da će raditi na organizaciji takvog samita ako predstojeći sastanak pregovarača SAD, Rusije i Ukrajine početkom marta pokaže napredak.

"Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti mogućnost da pregovori pređu na nivo lidera. Predsednik Tramp podržava ovaj redosled koraka. Ovo je jedini način da se reše svi složeni i osetljivi problemi i konačno okonča rat“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.