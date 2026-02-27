Slušaj vest

Najmanje 7.667 osoba poginulo je ili nestalo na migrantskim rutama širom sveta 2025. godine, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Ova agencija Ujedinjenih nacija pozvala je na razbijanje krijumčarskih mreža koje iskorišćavaju migrante i dovode njihove živote u opasnost.

"Dalje pogibije na migrantskim rutama su globalni neuspeh koji ne možemo prihvatiti kao normalan", rekla je generalna direktorka IOM-a, Ejmi Poup.

Dodala je da to nije neizbežno i da kada sigurne rute nisu dostupne, ljudi su primorani da kreću na opasna putovanja i padaju u ruke krijumčara i trgovaca ljudima.

"Moramo odmah delovati kako bismo proširili sigurne i regularne rute i obezbedili da ljudi kojima je pomoć potrebna mogu doći i zaštititi se, bez obzira na njihov status", dodala je.

Iako je broj smrtnih slučajeva manji od gotovo 9.200 zabeleženih 2024. godine, pad odražava manji broj ljudi koji pokušavaju da krenu opasnim rutama. To je posebno primetno u Americi, ali i zbog ograničenog pristupa informacijama i finansijskim sredstvima za humanitarne organizacije koje dokumentuju stradanja migranata na ključnim rutama.

IOM poziva na hitno obezbeđivanje sredstava za bolje prikupljanje podataka kako bi se bolje usmerio humanitarni sistem u pružanju odgovora koji spašavaju živote, naveli su u saopštenju.

Sve veća ograničenja u pristupu informacijama o potrazi i spasavanju na pomorskim rutama prema Evropi značila su da veliki broj slučajeva nije mogao biti verifikovan.

Ovaj zabrinjavajući trend nastavlja se i u 2026. godini. U prva dva meseca, do 24. februara, zabeleženo je 606 nastradalih u Sredozemnom moru.

U istom periodu, broj dolazaka u Italiju opao je sa 6.358 na 2.465 (pad od 61 odsto). Međutim, postoje izveštaji o stotinama ljudi nestalih u moru koji još uvek nisu verifikovani. U poslednje dve nedelje, 23 ljudska tela isplivala su na obale južne Italije i Libije.