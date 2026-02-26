Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države ušle su danas u novu rundu pregovora o iranskom nuklearnom programu sa izuzetno tvrdim stavovima, dok su Vašington i Teheran i dalje daleko od dogovora koji bi sprečio rat.

Američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof započeli su danas ključne razgovore u Ženevi pod snažnim pritiskom republikanaca u Kongresu da ne pristanu na bilo kakve ustupke koji bi se tumačili kao popuštanje iranskim vlastima.

Sve to dolazi u trenutku kada je najveći američki nosač aviona Džerald Ford upravo danas isplovio iz NATO luke na Kritu i zaputio se ka Izraelu.

Vašingtonova insistiranja

Bela kuća ispostavila je pet ključnih zahteva od kojih ne namerava da odustane. Vašington insistira na potpunoj demontaži tri glavna nuklearna postrojenja u Fordou, Natanacu i Isfahanu, kao i na predaji celokupnih zaliha obogaćenog uranijuma Sjedinjenim Državama.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu

Za razliku od prethodnih dogovora, novi sporazum bi morao da bude trajan, bez ikakvog vremenskog ograničenja, uz potpunu zabranu daljeg obogaćivanja uranijuma. Iranskoj strani nudi se tek minimalno ublažavanje sankcija, dok bi veće olakšice za osiromašenu ekonomiju usledile tek nakon dugoročnog dokaza o poštovanju svih stavki ugovora.

Jedina prihvatljiva opcija "nulto obogaćivanje"

Ovi zahtevi dolaze u trenutku kada Donald Tramp otvoreno preti vojnom akcijom i koncentriše značajne pomorske i vazdušne snage u blizini Irana, uključujući dva nosača aviona i protivraketne sisteme. Teheran je sa svoje strane odgovorio da bi svaki napad, čak i ograničenih razmera, bio okidač za sveobuhvatan ratni odgovor.

Iranska mornarica spremna je da odgovori

Iako Iran nudi određene ustupke, poput smanjenja nivoa obogaćivanja na simboličnih 1,5 odsto, Vašington ostaje pri stavu da je jedina prihvatljiva opcija "nulto obogaćivanje".

Poslednja šansa za diplomatiju?

Dodatnu težinu pregovorima daju optužbe američkih zvaničnika, poput Marka Rubija, koji tvrde da Iran ubrzano razvija interkontinentalne balističke projektile sposobne da dosegnu tlo Amerike.