Slušaj vest

Policija Kenije saopštila je da je uhapsila muškarca "osumnjičenog ključnog igrača u ogromnoj mreži trgovine ljudima" za kojeg se sumnja da je poslao više od 1.000 Kenijaca u Rusiju, gde su mnogi prisilno regrutovani u vojsku, preneli su francuski mediji.

Festus Omvamba (33) "koji je bio pod policijskim nadzorom zbog učešća u trgovini ljudima", uhapšen je u Mojaleu, gradu na granici sa Etiopijom, navela je policija.

Dodaje se da je Omvamba osnivač agencije za regrutovanje "Global Face Human Resources", kroz koju je prošlo mnogo žrtava.

"Do danas je više od 1.000 Kenijaca regrutovano i otišlo je da se bori u rusko-ukrajinskom ratu", rekao je poslanik Kimani Ičungvah prošle nedelje.

On je dodao da je imao uvid u zajednički izveštaj obaveštajnih službi i odeljenja za krivične istrage.

I ministar iz Gane je tvrdio da su njegovi sunarodnici, zarobljeni u Ukrajini, žrtve trgovine ljudima.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"HOĆU DA SE ZAVRŠI RAT VRLO BRZO!" Tramp u 30 minuta jasno stavio do znanja Zelenskom šta od njega očekuje uskoro
donald trump .jpg
PlanetaPANIKA U KIJEVU! Pogledajte kako su se Rusi ušunjali u drugi najveći ukrajinski grad! Ljudi u strahu, ni do prodavnice nije bezbedno više da se ide! (VIDEO)
ruski dron, FPV dron, Harkov
Planeta"SA OVOLIKO POGINULIH, RAT U UKRAJINI NAJGORE KRVOPROLIĆE U EVROPI OD 1945": Pariski list izneo STRAVIČNE procene ljudskih žrtava tokom četiri godine
Ukrajina
PlanetaNOVA VELIKA KORUPCIONAŠKA AFERA U UKRAJINI! Uhapšen komandant logistike vazduhoplovstva i lokalni šef SBU! Ukrali 320.000 dolara!
shutterstock_2416435057.jpg