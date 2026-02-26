Slušaj vest

Policija Kenije saopštila je da je uhapsila muškarca "osumnjičenog ključnog igrača u ogromnoj mreži trgovine ljudima" za kojeg se sumnja da je poslao više od 1.000 Kenijaca u Rusiju, gde su mnogi prisilno regrutovani u vojsku, preneli su francuski mediji.

Festus Omvamba (33) "koji je bio pod policijskim nadzorom zbog učešća u trgovini ljudima", uhapšen je u Mojaleu, gradu na granici sa Etiopijom, navela je policija.

Dodaje se da je Omvamba osnivač agencije za regrutovanje "Global Face Human Resources", kroz koju je prošlo mnogo žrtava.

"Do danas je više od 1.000 Kenijaca regrutovano i otišlo je da se bori u rusko-ukrajinskom ratu", rekao je poslanik Kimani Ičungvah prošle nedelje.

On je dodao da je imao uvid u zajednički izveštaj obaveštajnih službi i odeljenja za krivične istrage.

I ministar iz Gane je tvrdio da su njegovi sunarodnici, zarobljeni u Ukrajini, žrtve trgovine ljudima.