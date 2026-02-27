Slušaj vest

Sud u Francuskoj juče je osudio Iranku Mahdi Esfandijari na godinu dana zatvora i trajnu zabranu ulaska u zemlju, zbog zagovaranja terorizma, dok je njen advokat najavio žalbu na presudu, preneli su francuski mediji.

Mahdi Esfandijari, koja je pariski krivični sud napustila kao slobodna žena, mogla bi da bude iskorišćena kao pregovarački adut sa Teheranom za francuske državljane Sesil Koler (Cecile Kohler) i Žaka Parija (Jacques Paris), koji su u kućnom pritvoru u francuskoj ambasadi u Iranu više od tri godine.

Mahdi Esfandijari (39), rođena u Iranu, a koja je stigla u Francusku 2018. godine, osuđena je na četiri godine zatvora, od kojih je jedna obavezni minimum, zbog zagovaranja terorizma, direktnog podsticanja na terorizam na internetu, javnog vređanja na društvenim mrežama na osnovu porekla, etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase ili religije i kriminalne zavere.

Sud je naložio da se ime mlade žene doda u registar osuđenih za terorizam. U ovom slučaju su osuđena i četvorica muškaraca.

Francuske vlasti su je optužile da je objavljivala sadržaj na nalozima organizacije Axe de la Résistance 2023. i 2024. godine, posebno na platformama Telegram, X, Twitch i YouTube.

Ove objave su veličale smrtonosni napad koji je palestinski islamistički pokret Hamas izvršio 7. oktobra 2023. godine u Izraelu, podstičući terorističke akte i vređajući jevrejsku zajednicu.

Njen advokat je najavio žalbu na presudu.

Ishod tog suđenja nestrpljivo su iščekivale porodice Sesil Koler i Žaka Parisa u kontekstu visokih tenzija u Iranu, potresenih nedavnim protestima koji su ugušeni. Iranu preti i eventualna američka vojna intervencija.

Iranske vlasti su ranije izrazile želju da razmene svoju državljanku za dvoje francuskih državljana kada se sudski postupak u Francuskoj završi.

Sesil Koler (41) i Žak Pari (72) osuđeni su prošlog oktobra na 20, odnosno 17 godina zatvora zbog špijunaže, posebno u korist Izraela, a zatim su pušteni početkom novembra sa zabranom putovanja koja im sprečava da napuste Iran.