Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei rekao je da su razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama u Ženevi bili "veoma ozbiljni i intenzivni", sa jasnim stavovima Teherana o nuklearnim pitanjima i ukidanju sankcija.

Dodao je da je Islamska Republika spremna da pregovori traju koliko bude potrebno radi zaštite nacionalnih interesa.

Pregovori su trenutno pauzirani i nastaviće se danas oko 17.30-18 časova po lokalnom vremenu, a Bagei je ocenio da je pauza bila neophodna radi konsultacija, kako sa prestonicama, tako i unutar delegacija.

On je, kako prenosi iranska televizija Press TV, dodao da su iranski stavovi "potpuno jasni", a fokus pregovora je na nuklearnim pitanjima i ukidanju sankcija.

Foto: AP, AP Ludovic Marin, AP Vahid Salemi, Shutterstock, A Bout De Souffle

"Današnji razgovori su bili veoma ozbiljni i nadamo se da ćemo u razgovorima koji se održavaju večeras videti nastavak dijaloga o ukidanju sankcija i nuklearnim pitanjima, ovog puta na operativniji način, sa praktičnim predlozima i izvodljivim inicijativama", rekao je Bagei.

Bagei je ocenio da su američki stavovi u nekim momentima kontradiktorni, ali da je za Teheran najvažnije da se razgovori usmere ka konkretnom ishodu.

Ministar spoljnih poslova Omana Badr bin Hamad el Busaidi, posrednik u pregovorima, naveo je da su danas razmenjene "kreativne i pozitivne ideje" između iranskih i američkih pregovarača.

Ovo je treća runda indirektnih razgovora Irana i SAD, uz posredovanje Omana, nakon prethodnih susreta održanih ranije ovog meseca u Muskatu i Ženevi.