Bivša američka država sekretarka predsednička kandidatkinja Hilari Klintonsvedočila je danas pred članovima Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD u okviru njihove istrage o Džefriju Epstajnu.

U prostoriji nisu bile dozvoljene kamere, ali je Klintonov na društvenim mrežama objavila svoju kompletnu uvodnu izjavu, javalj BBC.

U njoj je negirala da je znala bilo šta o Epstajnovim kriminalnim aktivnostima i pozvala Odbor da uzme iskaz od predsednika Donalda Trampa.

"Ako je ovaj Odbor ozbiljan u nameri da sazna istinu o Epstajnovim zločinima trgovine ljudima, ne bi se oslanjao na izjave za medije kako bi dobio odgovore od našeg aktuelnog predsednika o njegovoj umešanosti; postavio bi mu pitanja direktno, pod zakletvom, o desetinama hiljada puta kada se njegovo ime pojavljuje u Epstajnovim dosijeima", navela je Klintonova u objavljenoj izjavi.

Bil Klinton i Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

Ranije danas, republikanski predsedavajući odbora Džejms Komer obratio se medijima, dajući uvid u pitanja na koja zakonodavci žele da Klinton odgovori.

Među njima su: kako je Džefri Epstajn stekao svoje bogatstvo, kako se okružio najmoćnijim ljudima na svetu i da li je bio "saradnik" bilo za vladu SAD ili neku stranu vladu.

Hilari Klinton je rekla da se ne seća da je ikada srela ili Epstajna ili razgovarala s njim. Njen suprug, koji je poznavao Epstajna, negirao je bilo kakvu umešanost ili saznanja o zločinima tog čoveka.

Bivši predsednik SAD Bil Klinton trebalo bi da svedoči sutra.

Ne postoji nikakva tvrdnja da pojavljivanje u Epstajnovim dokumentima, milionima fajlova koji se odnose na preminulog seksualnog prestupnika, podrazumeva bilo kakvo krivično delo.