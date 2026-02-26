Slušaj vest

Avganistanske oružane snage pokrenule su operaciju kao odgovor na bombardovanja pakistanskih vazduhoplovnih snaga na njihovoj teritoriji, izjavio je Halid bin Valid, portparol 201. armijskog korpusa.

"Počeli su odmazdni napadi avganistanskih vladinih snaga na pakistanske snage u istočnim provincijama Avganistana. Do sada su zauzeta tri neprijateljska položaja", rekao je on za Telegram kanal TOLOnews Plus.

Prema rečima portparola avganistanskog Ministarstva odbrane, operacija je počela u provincijama Host, Paktija, Nuristan i nekoliko drugih oblasti.

U subotu uveče, Pakistan je pokrenuo vazdušne napade na okruge u avganistanskim provincijama Nangarhar i Paktika, ubivši i ranivši desetine civila, uključujući žene i decu.

Prema podacima avganistanskog Ministarstva prosvete, uništena je i medresa, u kojoj je u ruševinama poginulo petoro učenika – tri dečaka i dve devojčice.

Pakistanska vojska je pokrenula vazdušne napade tokom svetog meseca Ramazana, koji muslimani širom sveta obeležavaju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaNOVI RAT! Ponovo se sukobili Avganistan i Pakistan, pucnjava duž granice
Avganistan Pakistan.jpg
PlanetaPREGOVORI U KATARU: Pakistan i Avganistan produžili prekid vatre
talibani.jpg
PlanetaOKRŠAJ NA GRANICI AVGANISTANA I PAKISTANA: Ubijena dva pakistanska vojnika i tri militantna!
w-57135683.jpg
PlanetaPAKISTANSKE SNAGE UBILE 177 POBUNJENIKA ZA 48 SATI - NAJVIŠE ZA NEKOLIKO DECENIJA: Pobunjenici prethodno ubili 50 civila, uključujući žene i decu
1 EPA Akhter Gulfam.jpg
PlanetaSAMOUBILAČKI NAPAD NA ŠTAB GRANIČNE POLICIJE! Ubijena tri pripadnika pakistanskih bezbednosnih snaga, napadači "brzo neutralisani"
x02 AP Arshad Butt.jpg