Avganistanske oružane snage pokrenule su operaciju kao odgovor na bombardovanja pakistanskih vazduhoplovnih snaga na njihovoj teritoriji, izjavio je Halid bin Valid, portparol 201. armijskog korpusa.

"Počeli su odmazdni napadi avganistanskih vladinih snaga na pakistanske snage u istočnim provincijama Avganistana. Do sada su zauzeta tri neprijateljska položaja", rekao je on za Telegram kanal TOLOnews Plus.

Prema rečima portparola avganistanskog Ministarstva odbrane, operacija je počela u provincijama Host, Paktija, Nuristan i nekoliko drugih oblasti.

U subotu uveče, Pakistan je pokrenuo vazdušne napade na okruge u avganistanskim provincijama Nangarhar i Paktika, ubivši i ranivši desetine civila, uključujući žene i decu.

Prema podacima avganistanskog Ministarstva prosvete, uništena je i medresa, u kojoj je u ruševinama poginulo petoro učenika – tri dečaka i dve devojčice.

Pakistanska vojska je pokrenula vazdušne napade tokom svetog meseca Ramazana, koji muslimani širom sveta obeležavaju.