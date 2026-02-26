Planeta
TRESE SE RUMUNIJA Zemljotrs snage 4,4 Rihtera nedaleko od Srbije
Zemljotres jačine 4,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Rumuniju.
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa registrovan je na geografskim koordinatama 45.8336 severne širine i 26.7157 istočne dužine. Hipocentar se, prema informacijama Evropsko-mediteranski seizmološki centar, nalazio na oko 120 kilometara dubine ispod površine zemlje.
Za sada nema prijava o materijalnoj šteti niti o povređenima, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.
