Slušaj vest

Zemljotres jačine 4,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Rumuniju.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa registrovan je na geografskim koordinatama 45.8336 severne širine i 26.7157 istočne dužine. Hipocentar se, prema informacijama Evropsko-mediteranski seizmološki centar, nalazio na oko 120 kilometara dubine ispod površine zemlje.

Za sada nema prijava o materijalnoj šteti niti o povređenima, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.

Ne propustitePlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ALBANIJU Treslo se snagom 4,3 Rihtera
Screenshot 2026-02-24 204100.jpg
Bosna i HercegovinaSERIJA ZEMLJOTRESA U REGIONU! JAK POTRES UDARIO MOSTAR, NAKON 5 MINUTA I KOD SPLITA Ljudi u panici: "Najjači potres do sada, četiri puta zaredom"
Screenshot 2026-02-23 210456.jpg
Bosna i HercegovinaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BiH! Treslo se i u Hrvatskoj (FOTO)
zemljotres.jpg
Severna MakedonijaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO SEVERNU MAKEDONIJU Zatresla se i Srbija, osetilo se do Niša i Beograda!
zemljotres