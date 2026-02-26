Slušaj vest

Kuba je saopštila da je njena vojska ubila četvoricu Kubanaca iz Sjedinjenih Država koji su se nalazili na brodu koji je u sredu ušao u njene teritorijalne vode, što je Ministarstvo unutrašnjih poslova opisalo kao "sprečenu oružanu infiltraciju".

Brod, registrovan na Floridi, "prevozio je 10 naoružanih osoba koje su, prema preliminarnim izjavama privedenih, nameravale da izvedu infiltraciju u terorističke svrhe", navodi se u saopštenju ministarstva.

"Zaplenjene su jurišne puške, pištolji, improvizovane eksplozivne naprave (Molotovljevi kokteli), panciri, teleskopski nišani i maskirne uniforme", dodaje se.

Ministarstvo je saopštilo da se upad dogodio u sredu ujutru i da je komandant kubanske granične straže ranjen, kao i šest osoba sa američkog broda, javlja NBC News.

Svi članovi grupe bili su "kubanski stanovnici Sjedinjenih Država", navodi ministarstvo.

U četvrtak je kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel u objavi na mreži X poručio da će se zemlja braniti od svake "terorističke i plaćeničke agresije koja nastoji da potkopa njen suverenitet i nacionalnu stabilnost".

Američki državni sekretar Marko Rubio ranije u sredu je rekao da će SAD sprovesti nezavisnu istragu pre nego što odgovore.

"Utvrdićemo tačno šta se ovde dogodilo, a zatim ćemo reagovati u skladu s tim", rekao je Rubio iz Sent Kits i Nevisa, gde je prisustvovao konferenciji sa karipskim liderima.

Rubio je dodao da je pucnjava na otvorenom moru "veoma neuobičajena" i da i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost i Obalska straža SAD sprovode istragu.

Foto: Printskrin

"To nije nešto što se dešava svakog dana. Iskreno, to se sa Kubom nije dogodilo veoma dugo", rekao je Rubio.

Kubansko ministarstvo je saopštilo da su osobe sa plovila registrovanog u SAD prve otvorile vatru, u incidentu koji se dogodio jednu nautičku milju severoistočno od kanala El Pino, kod severne obale Kube.

"Kada se površinska jedinica graničnih trupa Ministarstva unutrašnjih poslova, sa pet pripadnika službe, približila plovilu radi identifikacije, posada glisera koji je bio u prekršaju otvorila je vatru na kubansko osoblje, pri čemu je ranjen komandant kubanskog plovila", navodi se u saopštenju.

Vladin resor naveo je da je jedan od ubijenih Mišel Ortega Kasanova. On je, prema rečima svog brata Misaela Ortege Kasanove u izjavi za AP, upao u "opsesivnu i đavolsku" potragu za slobodnom Kubom.

Rekao je da je njegov brat bio vozač kamiona i američki državljanin koji je 20 godina živeo u SAD i bio oženjen. "Samo mi Kubanci koji smo tamo živeli razumemo", rekao je.

Ministarstvo je takođe objavilo imena šestoro pritvorenih osoba i navelo da većina ima kriminalnu prošlost.

Povređeni su evakuisani i pružena im je medicinska pomoć, prema saopštenju.

Rubio je rekao da se većina informacija koje SAD imaju o onome što se dogodilo "zasniva na podacima koje kubanske vlasti dostavljaju i javnosti i američkoj vladi".

Kubanska granična straža obavestila je SAD o incidentu u sredu ujutru, a Rubio je tada bio obavešten, rekao je.

Upitan da li je u incident bio uključen bilo koji američki službenik, Rubio je odgovorio: "Ne".